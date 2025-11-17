Dana White acerca la llegada de la UFC a España tras el evento de Nueva York: «Quiero ir allí»

Después del aterrizaje exitoso de la NFL (la liga de fútbol americano) en el estadio Santiago Bernabéu, que supuso el primer partido de esta organización en nuestro país, la llegada de la UFC a España es una de las grandes incógnitas que se van ... a plantear en los próximos meses. Está más que demostrado que Madrid es una ciudad apta para la promoción de los mayores eventos deportivos, contando con una infraestructura muy moderna y un transporte que permite llegar a cualquier rincón de la capital, más aún a los puntos que serían de interés en un evento de este tipo.

Los aficionados españoles a las artes marciales mixtas (MMA), que cada vez se cuentan por más, esperan ansiosos noticias por parte de la UFC respecto al despliegue de un primer evento en territorio español. Es sabido, además, que uno de los pocos objetivos que le faltan por cumplir a Ilia Topuria en esta disciplina es la de encabezar una velada de la UFC dentro de nuestras fronteras, algo por lo que continúa presionando para que suceda, aunque todavía no existe una fecha exacta de cuándo podría terminar ocurriendo.

De hecho, el asunto parecía un poco aparcado, a falta de nuevos pasos que sigan acercando un acuerdo definitivo para hacer un gran evento en suelo español, pero ha sido el propio Dana White, presidente y CEO de la compañía estadounidense, el que se ha encargado de poner el tema encima de la mesa de nuevo. «¿Hay algún lugar específico al que os gustaría ir a hacer un evento? Ya no me refiero a una ciudad sino algo más concreto como La Esfera de Las Vegas o la Casa Blanca de Washington», le preguntaron en la rueda de prensa al UFC 322, que tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York. «España, queremos ir a España», respondió tajantemente.

El tema resulta novedoso, pues en alguna ocasión desde este periódico le habíamos preguntado a Dana White al respecto, y obviamente trasladaba su deseo por ir a España ante la insistencia de ABC, pero nunca había sacado el asunto de España sin haber sido cuestionado por ello. Cabe aquí una interpretación: esta vez sí, la idea de hacer un evento dentro de nuestras fronteras está más avanzado que nunca. Bien es cierto que la UFC suele organizar sus calendarios con varios meses de antelación, por lo que lo lógico sería que ocurriera o en la recta final de 2026 o ya en 2027. Sea como fuere, España ya forma parte del ecosistema de una manera activa.