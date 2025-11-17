Dana White da el visto bueno al Topuria vs Makhachev: «Creo que todos quieren ver esa pelea»

Hace unos meses, los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) estuvieron cerca de presenciar uno de los duelos más grandes de la historia dentro de la UFC. Si bien es cierto que potenciales peleas como las de Jon Jones contra Francis Ngannou en el ... peso pesado, o el propio Jon Jones contra Alex Pereira son combates de una entidad suprema, el hipotético enfrentamiento entre el daguestaní Islam Makhachev y el hispanogeorgiano Ilia Topuria (número dos y uno del ranking libra por libra respectivamente) se lleva la palma.

Todo sucedió en el mes de mayo de este año, cuando Makhachev era el campeón del peso ligero de la UFC y la compañía norteamericana le había asegurado a Topuria que tendría la oportunidad de disputar el cinturón de esa división. El daguestaní decidió esperar a que, si perdía el campeón de peso wélter, una categoría de peso superior, Belal Muhammad, aprovecharía para dejar vacante su título mundial y atacar el siguiente. Ocurrió aquello y se escapó uno de los combates más legendarios que se pueden hacer en este deporte.

Sin embargo, las piezas del puzle comienzan a cuadrar de nuevo, pues Topuria quiere convertirse en el primer triple campeón de la historia de la UFC (ya ha reinado en el pluma y lo hace ahora en el ligero, le faltaría el wélter), y el propio Makhachev ha trasladado su deseo de medirse al hispanogeorgiano en algún momento. Pero hay más. El CEO y presidente de la UFC, Dana White, quien tiene la última palabra en estas situaciones, también ve claro el emparejamiento.

«[Ilia contra Islam] también puede suceder. Creo que todos quieren ver esa pelea, incluyendo a Topuria e Islam», ha señalado recientemente en el podcast Prince St. Pizza. De este modo, el mandamás de la UFC ha dado su visto bueno a que se realice, en algún momento, el duelo entre Topuria y Makhachev. Eso sí, primero tendrán que realizar un combate más cada uno y, en caso de que todo siga en su sitio, podríamos disfrutar de un duelo antológico del que se lleva mucho tiempo hablando en los corrillos de las artes marciales mixtas.