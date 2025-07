Costello van Steenis, otro español que busca hacer historia en las MMA: «Tras conseguir el cinturón, voy a traer PFL a España»

Hace años parecía una utopía, pero a día de hoy es una realidad. España se está convirtiendo en una fábrica de élite en cuanto a peleadores de artes marciales mixtas (MMA) se refiere. Además del gran crecimiento de los eventos nacionales y de los hermanos Topuria, Joel Álvarez y Dani Bárez, que están en la UFC, hay otros guerreros que nos representan a nivel nacional. Este es el caso de Costello van Steenis. Hijo de padre holandés y madre filipina, este ha pasado toda su infancia y juventud en España, más en concreto en Altea. Aquí se ha forjado como peleador, lo que le lleva a representar al país en PFL, una de las principales promotoras a nivel mundial.

Este sábado 19 de julio, 'The Spaniard', como se apoda, tiene una cita con la historia. Costello van Steenis estará peleando por el cinturón de campeón de PFL contra Johnny Eblen. Pero, ¿de dónde viene Costello? Este vino a España con apenas dos años, pero no fue hasta casi los 18 que se adentró en el deporte. «Yo con 15 o 16 años paré de ir al instituto, no hacía mucho y un amigo de mi padre me dijo, 'vente a entrenar conmigo si quieres ser uno de los más fuertes'. Pensé: 'así aprendo defenderme bien y soy un macho alfa de esta zona'. Y bueno, después de entrenar cinco o seis meses, hice mi primer combate de amateur en la Comunidad Valenciana», reveló en ABC MMA. Ese fue su primer contacto. Poco a poco, de la mano de Gerardo López empezó a descubrir que eso era su pasión.

Pero por aquel entonces, la disciplina en España no estaba tan desarrollada como ahora, y para un joven, las distracciones están a la orden del día. Eso provocó que decidiera poner rumbo a Holanda bajo el consejo de su entrenador. «Me subí al bus con tres maletas y me quedé en Holanda tanto tiempo para entrenar y para cumplir mis sueños. Y ahora lo vamos a cumplir», cuenta. Y ese sueño está a un paso de cumplirse. Después de cosechar un gran récord en promotoras holandesas llegó a la extinta Bellator, deonde se convirtió en una de las principales promesas. No obstante, una serie de infortunios le provocó un parón de dos años.

Dos hernias en el estómago, una rotura de rodilla, COVID-19... Todo al mismo tiempo. «Ya no tengo nada, es que se me acaba el mundo», recuerda. Pero un luchador no lo es solo en la jaula, sino en todos los aspectos de la vida. «Pasé una época muy mala. Pero si sales de eso te vuelves más fuerte que nunca y me siento mejor que nunca ahora mismo. Y creo que si hubiera peleado hace dos o tres años para el título no lo hubiera conseguido tampoco, pero ahora me siento tan fuerte que me siento indestructible. Estoy en mi mejor versión ahora mismo», relata confiado para este periódico.

En cuanto a su rival, Johnny Eblen, este se encuentra con un récord inmaculado de 16 victorias y ninguna derrota. Además, es un campeón sólido que ya ha defendido en más de una ocasión. Pero todos estos retos no amedrentan al hispanoneerlandés, sino que lo motivan. «Me gusta más robarle el cero que quitarle el cinturón, de verdad. Cambiar ese cero, y convertirlo en uno. Piensa que somos unos paquetes, pero se va a enterar». Pero el cinturón no es lo único que enciende el fuego a Costello van Steenis. «Después de conquistar este cinturón y quitárselo a Eblenn, voy a hacer todo lo posible para traerlo a España y espero poder hacerlo este año. Es difícil porque lo tienen planeado, pero no tienen una fecha. Pero yo creo que teniendo el cinturón y con el ánimo de España y con el apoyo que tenemos de la gente, yo creo que lo podemos conseguir. Final de este año 100% seguro. Bueno, 99%. Con mi hermano Gino y conmigo peleando en la misma cartelera, haciendo historia otra vez. Yo creo que estarían muy dispuestos a eso», explica.

Pero lo fundamental será hacerse con el oro este sábado. La lucha de su adversario es el principal inconveniente, pero ya está contemplado. «Le vamos a quitar el derribo, no vamos a hacer wrestling con él, claro que no, porque él ya lo hace desde pequeño, no vamos a conseguir ese nivel, pero lo que sí que podemos hacer es parar pararlo y con eso meterle las manos y de todo el suelo lo que hace falta. Él piensa que nos va a dominar, pero no nos va a dominar. Yo creo que dentro de los primeras tres rondas un KO sí que va a llegar. ¿Con qué? No lo sé, pero con las manos o con las piernas o con la rodilla. Ya está», sentencia.