Costello van Steenis consigue una remontada épica y se convierte en campeón mundial a falta de nueve segundos

Costello van Steenis acaba de hacer historia al convertirse en campeón mundial de PFL, una de las mayores compañías de artes marciales mixtas (MMA) del mundo. Además, lo hizo de la forma más épica posible. En una contienda que se le escapaba de las manos supo darle la vuelta para terminar ganando en su terreno a Johnny Eblen, al que sometió en el quinto asalto, a falta de nueve segundos para que finalizara. El hispanoneerlandés acaba de consolidarse como uno de los mejores peleadores del país al hacerse campeón mundial. Por otro lado, PFL ya cuenta con otro motivo más que sólido para realizar un evento en España.

A pesar de la alegría final, el combate se vio muy cuesta arriba en los primeros asaltos. La estrategia del estadounidense no daba lugar a dudas. No quería enfrentarse de pie a Van Steenis. Su plan consistió en sacar buenas manos para obligar a retroceder a Costello y que este se chocara contra la reja. Allí conseguía presionar y derribar para controlarlo con maestría. Los dos primeros rounds fueron un calco, en los que The Spaniard (apodo de Costello) solo lograba zafarse cuando quedaban pocos segundos.

En el tercero empezó a conectar mejores manos. Eblen empezaba a agotarse y la puntería de Costello relució más. No obstante, todavía le quedaban fuerzas. Volvió a sacar buenas manos para llevarse la lucha a la reja y presionar, para acabar controlando en el suelo. Pero en el cuarto la cosa cambiaría. Una patada a la pierna del estadounidense lo hizo caer. La potencia del hispanoneerlandés se mantenía. Aquí no fue capaz de derribarlo y lo pagó caro. Costello van Steenis empezó a conectar combinaciones certeras, su jab parecía el disparo de un francotirador. En los últimos instantes presionó con fuerza a base de potentes manos que, de no ser por la campana, lo hubieran proclamado campeón.

Llegaba al quinto asalto con una única alternativa para la victoria, la finalización. Johnny Eblen no iba a permitirlo, por lo que sin dudar trató de ir al suelo. Costello se defendió bien, pero al salir cometió un error. Lanzó una patada giratoria que el estadounidense evitó para controlar la espalda y buscar controlar hasta el final. El tiempo pasaba y no se veían posibilidades. Sin embargo, el corazón español de Costello salió a relucir. Transicionó de gran manera y se hizo con la espalda de Eblen, donde encajó un mataleón. 15 segundos marcaba el reloj, parecía imposible.

Pero poco a poco el color del campeón se tornaba en rojo. El árbitro acudió a ver si seguía consciente sosteniéndole la mano, pero esta cayó sin oposición. Se había dormido. A falta de nueve segundos para que perdiera, Costello van Steenis se sacó una remontada histórica para llevarse la victoria y proclamarse campeón de mundial de PFL. Una hazaña increíble. Prometió que se iba a llevar el cinturón. Prometió que le iba a quitar el invicto a Eblen. Y aunque no acertó el modo de victoria cumplió con todo lo demás. Costello van Steenis ha vuelto a colocar a España en el epicentro de las MMA. El país tiene nuevo campeón.