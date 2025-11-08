Paddy Pimblett ataca a Ilia Topuria utilizando el Real Madrid vs Liverpool: «¿Dónde estabas anoche?»

La Ultimate Fighting Championship (UFC), que es la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, siempre ha bebido de las narrativas entre sus luchadores, rivalidades que permiten a la promotora salir del nicho y convertirse en noticias globales dentro de la corriente general. ... En la actualidad, no hay demasiados enfrentamientos que puedan enmarcarse dentro de lo anteriormente relatado, pero sí que hay alguno que, con total seguridad, la UFC tratará de explotar.

Hablamos del posible combate entre el campeón del peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, y el número seis del ranking de esa misma división, Paddy Pimblett, dos atletas que se tienen tirria de verdad, que están deseosos de poder encerrarse el uno con el otro en un octágono. Se trata de una rivalidad que se remonta a 2021, cuando el inglés publicó una serie de mensajes refiriéndose a la invasión rusa en Georgia, que despertó la ira de Topuria, tanto que, en 2022, protagonizaron una refriega en un hotel londinense.

Ahora, la pelea está más cerca que nunca de poder darse, y el británico está avivando la llama a través de redes sociales con sus declaraciones. La última ha llegado aprovechando un partido de fútbol, consciente de que llevar esta rivalidad al fútbol europeo puede permitirle calar más hondo. Así, Paddy Pimblett publicó un mensaje después de que el Real Madrid, el equipo que respalda Topuria, cayera derrotado en Anfield ante el Liverpool, el club de la ciudad natal del inglés.

«¿Dónde estabas esta noche? Pensé que eras fan del Real Madrid. No puedo esperar para intimidarte en el octágono como los 'Reds' acaban de intimidar a 'tu equipo' durante los 90 minutos [del partido]», señaló a través de su cuenta de Instagram el inglés, publicando una fotografía en el estadio junto a la leyenda futbolística Steven Gerard. Por el momento, el mensaje no ha obtenido respuesta, pero la necesidad de la UFC de abrir el primer trimestre de 2026 por todo lo alto empuja a que este combate sea uno de los que pongan en liza entre enero y marzo.