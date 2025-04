El campeón del peso gallo de la UFC confirma la negativa de Makhachev a Topuria: «No quiere pelear con él»

Cuando los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) estaban pensando en disfrutar uno de los duelos más grandes que se pueden hacer en la actualidad, todo se ha enfriado, al menos por el momento. Por un lado, el campeón del peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, ha decidido sentarse a esperar qué ocurre el próximo 10 de mayo en el UFC 315, donde está en juego el título de peso wélter, división a la que quiere subir para atacar un segundo título mundial. Por el otro, pese a que a Ilia Topuria, que dejó vacante el título del peso pluma, aseguró que le prometieron pelear por el cinturón del ligero, todavía no hay noticias al respecto. Todo está estancado.

Además, la victoria de Justin Gaethje frente a Rafael Fiziev, le permitió a su mánager, Ali Abdelaziz, aprovechar para presionar para que su representado sea quien se enfrente a Makhachev, campeón al que también maneja su carrera. Un «win-win» de toda la vida. Todavía no hay señales de la UFC al respecto del futuro del peso ligero, pero también el excampeón Charles Oliveira está empujando para volver a obtener esa oportunidad titular. Un rompecabezas que será difícil de resolver y, donde a todas luces, contaremos con vencedores y vencidos.

Mientras tanto, el campeón del peso gallo, Merab Dvalishvili, que defenderá su título mundial el 7 de junio en el UFC 316, ha querido hablar al respecto de la posible pelea entre Topuria, quien es amigo personal suyo, y Makhachev. En ese sentido, Dvalishvili cree que el campeón ruso debe luchar contra Topuria a continuación. «Islam me dijo en la conferencia de prensa: 'Merab, te respeto, pero cuando tienes un contendiente de primer nivel, debes pelear con él', y le dije que estaba bien… Ahora tiene un contendiente de primer nivel como Ilia Topuria pero no peleará contra él… Nadie criticó a Makhachev como me criticaron a mí», ha apuntado en una entrevista con el periodista canadiense Ariel Helwani.

La realidad es que el Topuria contra Makhachev sería un combate que vendería cientos de miles de tickets de pago por visión (PPV) en Estados Unidos, pero también hay otra perspectiva de negocio que es posible que la UFC esté teniendo en cuenta. Actualmente, no hay muchos campeones que sean muy vendedores de PPV. Nombres como Dricus Du Plessis, Belal Muhammad o el propio Merab Dvalishvili cuentan con un nivel muy élite, pero no son los adalides de la pelea-espectáculo. Es por ello, que la UFC podría evitar el pleito entre Topuria y Makhachev, esperando que cada uno de ellos conquiste sus nuevas divisiones, ligero y wélter, y mantener de manera paralela a dos superestrellas en liza.