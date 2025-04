Un histórico de la UFC propone una nueva pelea para Topuria: «Tiene que demostrar por qué es una Leyenda...»

Si hay una división que está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) y la propia UFC es sin duda el peso ligero (155 libras o 70,3 kilos). Esta categoría se encuentra en una situación donde hay cuatro peleadores con argumentos solidos para querer disputar el campeonato. Estos son Justin Gaethje, Charles Oliveira, Arman Tsarukyan y el recién ascendido a las 155, el excampeón del peso pluma Ilia Topuria.

Por el momento, la opción que satisface a más personas es la del hispano-georgiano. Sin embargo, el monarca de la categoría, Islam Makhachev, no quiere darle la oportunidad sin que haya disputado una pelea por el puesto de contendiente. Además, la opción que más baraja el ruso es la de Gaethje. Pero, ¿y si Islam Makhachev quedara fuera de la ecuación?. Esto es lo que plantea el excampeón Demetrious Johnson, considerado como uno de los mejores de la historia en el deporte. El estadounidense plantea la posibilidad de que el discípulo de Khabib suba a por el doble cinturón.

«Yo congelaría a Islam Makhachev y vería qué sucede en el peso welter con Belal Muhammad y Jack Della Maddalena. Si Della Maddalena logra vencerlo, creo que le daría a Islam la oportunidad de ascender y ser doble campeón. Sé que Dana White no es amante de eso, pero si analizamos la división de las 155 libras, Islam prácticamente ha superado esa etapa. hay tantas peleas diferentes que se pueden hacer allí sin él», señalaba Johnson en su canal de YouTube. Y es que no hay que olvidar que el verdadero interés del ruso es el de conquistar dos divisiones de peso. Si no lo ha hecho ya, es porque el actual campeón es Belal Muhammad, quien ha sido su compañero.

No obstante, de perder el cinto este próximo 10 de mayo (fecha en la que se realiza el UFC 315), Makhachev tendría vía libre. Aun así, Demetrious Johnson también ha declarado que debería tener una pelea de contendiente: «Respecto a Topuria, creo que lo más importante ahora mismo es que Ilia llegue y demuestre su nuevo apodo, es decir, por qué es una leyenda. Sé que mucha piensa que debería tener una oportunidad por el título de inmediato, pero yo pienso, ¿por qué no enfrentarlo con Arman Tsarukyan? ¡Hazlo! Será una gran pelea de cualquier modo».

Sin duda, esta alternativa abre un abanico de posibilidades que mira más allá de Makhachev. Pese a esto, Topuria ha confirmado que en su siguiente contienda estará el cinturón en juego. Esto nos devuelve a que o bien será el ruso, o tal y como dice Johnson, este subirá al peso welter y el hispano-georgiano podría pelear por un título interino contra Charles Oliveira u otro contendiente. Por tanto, si no se confirma nada en las próximas semanas, habrá que estar muy atentos al desenlace del UFC 315, donde también estará Joel Álvarez.