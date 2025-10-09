Asesinan a tiros en plena calle a Suman Mokhtarian, exluchador de la UFC

El exluchador de la UFC Suman Mokhtarian, de 33 años, fue asesinado a tiros en plena calle en un suburbio de Sídney (Australia), en lo que la Policía australiana considera un ataque planificado. El crimen ocurrió cuando el deportista se encontraba caminando ... por la zona y fue alcanzado por disparos efectuados desde un Audi rojo en marcha.

La Policía también ha asegurado que, según testigos presenciales, el vehículo se dio a la fuga inmediatamente después del tiroteo. Los servicios médicos acudieron rápidamente al lugar, pero no pudieron salvar la vida del luchador, que recibió un impacto de bala en la parte superior del torso.

Minutos después, la Policía encontró un coche incendiado a poca distancia del lugar del crimen, lo que ha levantado sospechas de que podría tratarse del mismo vehículo utilizado por los autores.

En 2024, el luchador sobrevivió a un intento de asesinato

El suceso no es el primer episodio violento en la vida de Mokhtarian. En 2024, el luchador sobrevivió a un intento de asesinato, cuando un hombre disfrazado de repartidor le disparó a la salida del gimnasio Australian Top Team, donde entrenaba habitualmente. Aquel atacante fue detenido, aunque posteriormente quedó en libertad bajo fianza.

Además, en abril de 2025, la Policía llegó a cancelar un evento de MMA por sospechas de que Mokhtarian podría ser nuevamente objetivo de un atentado por parte de pandilleros, lo que refuerza la teoría de que el deportista se encontraba en el punto de mira desde hace tiempo.

Una carrera breve

Nacido en Australia y de ascendencia iraní, Suman Mokhtarian alcanzó notoriedad tras participar en el programa «The Ultimate Fighter», que lo catapultó a la UFC. Sin embargo, su carrera en la compañía fue breve, con dos derrotas y ninguna victoria antes de retirarse de la competición profesional en 2019.

El Departamento de Policía de Nueva Gales del Sur ha abierto una investigación para identificar a los responsables y esclarecer los motivos detrás del crimen. De momento, no se han realizado detenciones, pero las autoridades piden colaboración ciudadana para aportar cualquier información sobre el vehículo o los sospechosos.