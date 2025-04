La vida personal de Alexander Volkanovski, de jugador de rugby de casi 100 kilos a uno de los mejores peso pluma de la historia de la UFC

Hay personas que han nacido por y para el deporte. Sin embargo, muchas veces, la ruta que seguimos al inicio puede no ser la que nos defina el resto de nuestras vidas. Este es el caso de Alexander Volkanovski. El australiano se inició en el rugby profesional, pero cambió a las artes marciales mixtas (MMA), donde tras mucho esfuerzo, sacrificio y disciplina, consiguió convertirse en uno de los mejores peleadores en la historia de su categoría, el peso pluma (145 libras o 65,8 kilos).

Alexander Volkanovski, hijo de padres macedonios, nació en 1988 en Wollongong, Nueva Gales del Sur, Australia. A temprana edad comenzó a practicar lucha, pero rápidamente su atención se enfocó en el rugby, donde a pesar de su baja estatura logró destacar por su fuerza y agilidad. No fue hasta que cumplió 22 años cuando comenzó entrenar MMA y lucha grecorromana. Todo esto para mantenerse en forma para la liga de rugby. Y es que el australiano pesaba casi 100 kilos. Poco a poco, la transición se fue completando del todo, pasando a centrarse en los deportes de contacto y debutando en MMA en 2012.

Pero claro, sus inicios no fueron en el peso donde a posteriori sería conocido, ya que empezó compitiendo en el peso wélter. Con el transcurso de los combates fue bajando de categoría a la par que conquistaba títulos de diversas compañías por todo Oceanía. Fue en 2016 y con un récord de 14-1 que le llegó la llamada para debutar en la UFC, la mejor compañía del mundo. Se estrenó de manera exitosa en el peso ligero ante Yusuke Kasuya. En ese momento comenzó la leyenda de The Great (apodo de Volkanovski). En su siguiente pleito ya volvería al peso pluma, donde se mantendría imbatido por siete años.

Para su ascenso al campeonato necesitó siete victorias, saliendo con el brazo en alto ante rivales de la talla de José Aldo y Chad Mendes. Así, le tocó el turno de enfrentar a Max Holloway, dando pie a una de las rivalidades más legendarias de la historia de la UFC. Lo derrotó dos veces de manera consecutiva, para después imponerse sobre Brian Ortega y Chan Sung Jung. En ese tiempo, el hawaiano seguía intratable, derrotando a todos en las 145 libras. En este contexto se programó una tercera pelea entre ambos. Esta vez, Alexander Volkanovski demostró por qué debería ser considerado como uno de los mejores de todos los tiempos de la división. Dominó a Holoway durante los cinco asaltos, logrando su cuarta defensa.

En este punto, la división estaba estancada, pues todos los aspirantes habían caído ante el australiano o Holloway. Fue entonces que la compañía de Dana White le dio la oportunidad de conseguir el doble cinturón ante el recién coronado Islam Makhachev. Ambos atletas estaban en su pico de nivel, y eran los número 1 y 2 del ranking libra por libra de la UFC. El resultado fue claro: una de las mejores peleasdel 2023. Después de cinco asaltos de infarto, el ruso se llevó la decisión.

Alexander Volkanovski contra Islam Makhachev en su primera pelea ufc

Fue entonces cuando Volkanovski volvió al pluma a demostrar que no se había ido a ninguna parte. En el tercer asalto finalizó a Yair Rodríguez, quien había ocupado el puesto de campeón interino en lo que el australiano intentaba la hazaña del doble campeonato. No obstante, en octubre de 2023, el UFC 294 dio un giro de 180 grados. Charles Oliveira, quien estaba programado para enfrentar a Makhachev, se caía de la pelea a dos semanas de producirse. Fue entonces que The Great asumió el cargo. Pese a la valentía, esta no fue suficiente, y una espectacular patada alta del ruso en los primeros compases lo dejaron fuera del choque. Aun así, todavía seguía teniendo el peso pluma. Pero en todo este tiempo hubo un luchador que se coló en la lista de contendiente: Ilia Topuria.

La oportunidad para el hispano-georgiano había llegado. Se enfrentaría a Alexander Volkanovski por el título del peso pluma. El resultado de la pelea resonó en todo el mundo. Ilia Topuria se convertía el primero en quitarle el invicto en las 145 libras al finalizarlo en el segundo asalto. Aun así, el legado del australiano sigue vigente, pues, para muchos, ha superado a José Aldo como el mejor en la historia de la categoría, y para otros solo tiene delante al brasileño.

Este sábado, Volkanovski tiene la oportunidad de demostrar que sigue estando en la cúspide de la disciplina, enfrentándose a Diego Lopes, quien viene de una racha de cinco triunfos al hilo y con el hambre de un campeón. Todo se decidirá en el evento estelar del UFC 314, en el que se pondrá en juego el título que Ilia Topuria dejó vacante.