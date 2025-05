Topuria descarta subir al peso wélter directamente si conquista el ligero: «No es el plan»

Ilia Topuria tiene un reto muy ambicioso por delante: entrar en el privilegiado club de los peleadores que han ganado títulos en la UFC den dos divisiones diferentes; solo nueve lo han conseguido antes. Para ello, tendrá primero que vencer al brasileño Charles Oliveira, excampeón de la compañía, el próximo 28 de junio en la International Fight Week de Las Vegas, en un combate en el que estará en juego el título vacante del peso ligero, que abandonó Islam Makhachev.

Pero El Matador tiene entre ceja y ceja otro objetivo más épico aún: ser el primer luchador en la historia de las artes marciales mixtas (MMA) que conquista el título en tres categoría de peso diferentes. Esto pasaría por imponerse a Oliveira en el ligero (70 kilos) y se abriría el escenario de subir, en algún momento, al peso wélter (77 kilos), donde Makhachev buscará proclamarse campeón, probablemente ante Jack Della Maddalena, en una fecha por determinar. Aunque suena muy esperanzador, la realidad es que este movimiento estaría lejos de ocurrir.

«No es el plan como tal. No voy a pelear por el título (del peso ligero de la UFC) y después subir inmediatamente a peso wélter. Pero depende de cómo se desarrollen las circunstancias, depende de que quiera que haga la UFC, porque, al fin y al cabo, yo no tomo las decisiones. En este caso, dejar la división de peso pluma sí que ha sido mi decisión, porque no podía seguir cortando tanto peso, ya estaba poniendo mi salud en juego. Fuera de ahí, lo que a mí me venga bien y a ellos también, estaré abierto a hacerlo», apuntó Topuria en la rueda de prensa posterior al WOW 19 de Alicante, ante una pregunta de Enrique Gimeno.

Así las cosas, el objetivo más inmediato de El Matador es la conquista del cetro mundial del peso ligero de la UFC y buscar las peleas más grandes, las más mediáticas, las que trascienden barreras. Topuria ya ha deslizado en más de una ocasión que su intención es retirarse pronto del deporte y lo más sano posible, por lo que solo pleitos de un tamaño gigante le motivarían a continuar. Eso pasaría, por ejemplo, por llegar a enfrentarse a Paddy Pimblett, con quien tiene una rivalidad muy intensa y es una superestrella a nivel planetario.