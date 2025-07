El mejor Jon Rahm del año no puede con Gooch en Valderrama

Jon Rahm clamaba por un milagro después de la segunda ronda del LIV Andalucía y estuvo a punto de consumarme. Partía a seis golpes de Talor Gooch, ganador en 2023, y no atravesaba por su mejor momento de juego; de hecho, en la ... prueba anterior del circuito saudí había salido del top 10 por primera vez desde que se incorporó a él.

Pero lo que tienen las estrellas es que nunca se puede desconfiar de ellas. En cualquier momento pueden dar el fogonazo que ilumine una parte de la historia de este deporte. Y eso es lo que hizo el golfista de Barrica. Tirando de mentalidad, de fe en sí mismo y de calidad máxima, ofreció la mejor versión de su juego, esa que había desaparecido de su repertorio desde que ganó el Masters hace dos campañas. Y cuando el vizcaíno está así de inspirado, hay pocas cosas que pueden frenarle.

Lo que ocurre es que en este caso no necesitaba únicamente de su pericia y carácter, sino que también era imprescindible que el norteamericano fallara en su última vuelta en Valderrama, un recorrido que ya había demostrado que dominaba a la perfección. Y, para algarabía del público local que acudió hasta el jardín de Sotogrande, las dos premisas fueron cumpliéndose con una escrupulosa rutina: el español iba recuperando golpes al campo mientras que el norteamericano los perdía.

Así las cosas, aunque en el hoyo 6 la desventaja se redujo en uno y en el 11 en cuatro, por lo que el hueco había menguado a una diferencia manejable y ya se podía pensar con realismo en la hazaña. Viéndolos a ambos por las rebuscadas calles del diseño de Trent Jones no cabía duda de que había un hombre a la caza y otro a la defensiva. Y no tardó nada en llegar el mordisco definitivo del león bilbaíno. El hoyo 14 fue el momento en el que le asestó una dentellada al aprochar de lujo desde la parte baja y dejar su bola a metro y medio de un agujero que la engulló en el siguiente tiro. Este 'birdie' lo sintió el de Oklahoma en directo, pues jugaba en el siguiente partido, y le influyó para hacer justo lo contrario, un 'bogey', que los situó a ambos en el liderato compartido por primera vez en el torneo.

Esta situación se repetiría tres veces más hasta llegar al hoyo, donde el vizcaíno pinchó en hueso. Una mala salida le mandó a los árboles y ahí acabaron sus opciones. «Estoy tremendamente orgulloso de mi vuelta de hoy. Excepto por la salida del hoyo 18, habían sido buenos golpes hasta ese momento. A pesar de ello, he conseguido remontar y sacar un gran par de ese hoyo».

Talor venía de rebajar un tanto en el 17 y ya no se dejó sorprender. Aunque él llevaba dos años sin ganar (precisamente desde la edición de hace dos campañas), sacó a relucir todo el trabajo realizado desde entonces, que le llevó a ser el mejor del LIV Golf en 2023. «Nunca he dejado de trabajar, porque sabía que tarde o temprano volvería a lo más alto. Para mí es muy especial volver a hacerlo aquí, también porque en esta ocasión me ha acompañado mi hijo que me ha visto ganar», declaró emocionado.

Lo mejor del torneo, sin duda, ha sido la recuperación de Rahm como un animal competitivo. Esta semana se celebra el Open Británico y va a llegar a Royal Portrush henchido de moral, como él mismo reconoció al final. «He disfrutado en el campo de golf como no lo hacía en el último año y medio; según iba jugando, y me encontraba a gusto en los 'greens', me iba acordando de otros grandes momentos que he tenido en ciertos torneos y eso me iba inspirando, lo que me ha permitido ponerme en situación de ganar el torneo a falta de un hoyo. Espero que este sea un punto de inflexión para el resto de la temporada».

Clasificación

1. Talor Gooch (EE.UU.) -8

2. Jon Rahm (ESP) -7

3. Abraham Ancer (MEX) -5

…

10. Sergio García (ESP) -1

10. David Puig (ESP) +1

23. Josele Ballester (ESP) +2

54. Luis Masaveu (ESP) +15