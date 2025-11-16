Kris Boyd, de los Jets de la NFL, en estado crítico tras ser tiroteado

Kris Boyd, jugador de los New York Jets, de la NFL estadounidense, se encuentra en estado crítico después de recibir un disparo en Manhattan durante la madrugada del domingo.

Según un portavoz del departamento de Policía de Nueva York, los servicios de emergencia ... trasladaron a un hombre de 29 años con una herida de bala en el abdomen al Hospital Bellevue, donde se encuentra en estado crítico pero estable.

Medios locales informan de que los hechos tuvieron lugar a solo unos pasos de un restaurante ubicado en la calle 38 Oeste, muy cerca de la Séptima Avenida, tras iniciarse una pelea entre varios individuos. También explican que el tirador huyó en un vehículo todoterreno, mientras que el jugador de los Jets fue evacuado de urgencia al hospital. Noticia Relacionada Épica victoria de los Dolphins y un Bernabéu casi hasta los topes: la NFL se va de Madrid con un sobresaliente Manuel Merinero Los de Miami se imponen en el tiempo extra (16-13) en medio de un ambiente festivo excepcional Fuentes policiales se negaron a confirmar la identidad de la víctima, además de indicar que por el momento no se han realizado arrestos pese a que la investigación continúa en curso. Sin embargo, los Jets, franquicia histórica de la liga estadounidense de fútbol americano, emitieron un comunicado en el que explican que están «al tanto de la situación de Kris Boyd y no haremos más comentarios por el momento».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión