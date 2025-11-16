Suscribete a
Kris Boyd, de los Jets de la NFL, en estado crítico tras ser tiroteado

NFL

Fue evacuado con una herida de bala en el abdomen tras una pelea a las puertas de un restaurante en Manhattan

Kris Boyd
Kris Boyd New York Jets

M. Z.

Kris Boyd, jugador de los New York Jets, de la NFL estadounidense, se encuentra en estado crítico después de recibir un disparo en Manhattan durante la madrugada del domingo.

Según un portavoz del departamento de Policía de Nueva York, los servicios de emergencia ... trasladaron a un hombre de 29 años con una herida de bala en el abdomen al Hospital Bellevue, donde se encuentra en estado crítico pero estable.

