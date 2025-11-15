Kevin Murphy:«El potencial de España para seguir desarrollando el fútbol americano es enorme»

Madrid, durante un finde semana, será el epicentro de fútbol americano. No solo los jugadores y aficionados viajarán a la capital española para acudir al Miami Dolphins - Washington Commanders del domingo, si no que también lo harán algunos de las personas ... más influyentes del sector. Uno de ellos es Kevin Murphy, director general global de deportes de equipo en Wilson (que este sábado presenta el balón oficial del partido de Madrid en Príncipe Pío) y que gestiona las alianzas globales de la marca deportiva con la NFL, la NBA y todas sus filiales, incluyendo la WNBA, así como con la NCAA. Durante su visita a España, atiende a ABC antes del histórico duelo.

- ¿Cuáles son sus expectativas para el partido de la NFL en Madrid?

- Estamos muy emocionados por el próximo partido de la NFL en Madrid. La respuesta a nuestras diferentes activaciones ha sido increíble, tanto por parte de nuestros partners locales como del público, por lo que estamos totalmente seguros de que los aficionados también estarán emocionados. Nos encanta el fútbol americano y nuestro objetivo es trabajar en estrecha colaboración con la NFL para ayudar a que este deporte crezca a nivel mundial.

- ¿Qué cree que sorprenderá más a los aficionados españoles, especialmente a aquellos que no están acostumbrados a ver un partido de fútbol americano?

- El ambiente en un partido de fútbol americano es muy especial, y los aficionados de la NFL sienten una gran pasión por sus equipos y por el deporte en sí. Tengo muchas ganas que los nuevos aficionados vean el deporte en acción y sientan la lealtad de los seguidores hacia sus respectivos equipos. Con los partidos internacionales de la NFL, aunque el fútbol americano sea un deporte americano, ¡es más global que nunca!

- ¿Cree que un deporte tan estadounidense y moderno puede cuajar en una cultura tan arraigada y tradicional como la española?

En Wilson creemos que el deporte es global, ya sea el propio deporte en si o los fans y atletas con los que trabajamos en todo el mundo. Es muy emocionante ver que la NFL organiza un partido en Madrid, y hemos visto cómo esta presencia ha aumentado también en otras ligas, como la NBA. Además, el flag football será un deporte olímpico en 2028 y creemos que esto ayudará a generar interés y entusiasmo entre los jóvenes de todo el mundo. Poder facilitar el acceso y el conocimiento de este deporte es un buen comienzo.

- ¿Si tuviese que diseñar un producto de su marca para el consumo de un español, ¿qué características tendría?

-Wilson ofrece productos de fútbol, baloncesto, tenis, pádel, ropa, calzado y mucho más. Siempre pensamos en nuestro público global de deportistas cuando creamos productos, ¡y estamos seguros de que hay algo para todos! Tenemos fama de fabricar productos de alto rendimiento en todos los deportes en los que participamos y contamos con equipos locales en España y en todo el mundo que recopilan información sobre los atletas, lo que nos permite ayudar a todos a sacar al atleta que llevan dentro.

-¿Se ha planteado Wilson y usted entrar de lleno en el mercado del fútbol europeo?

-Estamos entrando gradualmente a medida que el deporte se desarrolla en diferentes países. Es un proceso que no depende únicamente de las marcas, sino que debe ir de la mano de diversas entidades, como gobiernos, academias y federaciones locales, entre otras.

-Como experto en el sector, ¿qué le atrae de España como mercado potencial en lo deportivo?

- Nos entusiasma ver cómo el fútbol americano llega a nuevos países, especialmente a uno tan dinámico y orientado al deporte como España. España tiene una rica cultura deportiva, no solo en fútbol o baloncesto, sino también en tenis, pádel, golf y otros deportes. Algunos de los mejores deportistas de la historia son españoles, como Seve Ballesteros, Pau Gasol o Rafa Nadal, por nombrar algunos. Además, es un país con excelentes academias e instalaciones, y el clima permite practicar deporte durante todo el año. El potencial de España para seguir desarrollando deportes como el fútbol americano es enorme.

- La NFL, en un futuro la NBA... ¿Por qué cree que las grandes competiciones americanas están tan interesadas en Europa a nivel deportivo?

- Europa siempre ha sido un gran destino para los deportes, ya que muchos de ellos nacieron aquí y algunos de los mejores atletas del mundo son de aquí. Sin embargo, el fútbol americano todavía está creciendo en Europa, por lo que los partidos internacionales son la oportunidad perfecta para dar a conocer este deporte y atraer a nuevos aficionados.

- A la hora de expandirse globalmente, ¿cuáles son los grandes desafíos de marcas como la NFL o Wilson en la actualidad?

- Cada país es diferente, con su propia cultura e idiomas. A la hora de expandirse a otros países, es fundamental comprender esas diferencias culturales y adaptarse en la medida de lo posible. Una de nuestras misiones en Wilson es hacer que el deporte sea «accesible» para todos. Al entrar en nuevos mercados, especialmente con el fútbol americano, también necesitamos educar a los consumidores sobre el juego. Celebrar un partido de la NFL en Madrid será de gran ayuda para que la gente entienda su funcionamiento.

- En lo deportivo, ¿la gran asignatura pendiente de Estados Unidos es el fútbol (soccer), quizás el deporte más global de la historia?

El fútbol es un deporte muy popular en Estados Unidos. Nuestra selección olímpica femenina ha tenido mucho éxito y el Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, lo que contribuirá a seguir desarrollando el deporte allí.