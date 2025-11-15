Suscribete a
ABC Premium

Fútbol americano / entrevista

Kevin Murphy:«El potencial de España para seguir desarrollando el fútbol americano es enorme»

Uno de los máximos responsables de la marca Wilson atiende a ABC antes del histórico partido de Madrid

El fútbol americano vuelve al Bernabéu 67 años después

Los jugadores de los Dolphins, en un acto en el Metropolitano
Los jugadores de los Dolphins, en un acto en el Metropolitano Reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Madrid, durante un finde semana, será el epicentro de fútbol americano. No solo los jugadores y aficionados viajarán a la capital española para acudir al Miami Dolphins - Washington Commanders del domingo, si no que también lo harán algunos de las personas ... más influyentes del sector. Uno de ellos es Kevin Murphy, director general global de deportes de equipo en Wilson (que este sábado presenta el balón oficial del partido de Madrid en Príncipe Pío) y que gestiona las alianzas globales de la marca deportiva con la NFL, la NBA y todas sus filiales, incluyendo la WNBA, así como con la NCAA. Durante su visita a España, atiende a ABC antes del histórico duelo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app