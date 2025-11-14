El alcalde de Madrid, balón de fútbol americano en mano, genera momentos de 'tensión' y risas entre los presentes en la visita a los cascos gigantes de la NFL

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha generado un pequeño momento de 'tensión' y risas entre los periodistas y curiosos que se encontraban en la mañana de este viernes en la plaza de Cibeles de la capital. Ha sido durante la visita a ... los cascos gigantes de la NFL instalados a las puertas del Ayuntamiento con motivo del partido entre Miami Dolphins y Washinton Commanders que se celebrará el próximo domingo en el Bernabéu.

Martínez-Almeida, pelota de fútbol americano en mano, ha provocado que alguno de los presentes en este acto se agachara cuando ha lanzado el balón hacia la zona opuesta a donde se encontraba, para que no acabase impactando en sus cuerpos.

El regidor se ha hecho viral en diferentes ocasiones por golpear con el balón a una o varias personas. A sus espaldas acumula pelotazos como el que recibió un periodista en 2022, cuando el alcalde pateó un balón de rugby en un evento en el Campo Municipal Las Leonas.

Antes de eso, en la memoria de los madrileños está también el penalti que quiso anotar y que acabó impactando en el objetivo de un fotógrafo. O el primero de su cada vez más abultada lista, cuando en 2020, en la inauguración de un campo de fútbol, Almeida quiso lucirse con un remate que, sin embargo, terminó golpeando a un niño, sin consecuencias.