Suscribete a
ABC Premium

fútbol americano / entrevista

El director de la NFL es España: «Este país acabará abrazando al fútbol americano»

Rafael de los Santos atiende a ABC antes del gran duelo del Bernabéu

Mike McDaniel, un viaje desde el alcoholismo hasta el partido de Madrid

Rafael de los Santos, durante su encuentro con ABC
Rafael de los Santos, durante su encuentro con ABC NFL eSPAÑA

Manuel Merinero y Pablo Lodeiro

Tras el primer contacto entre la NFL y España, lo que ha quedado claro es que la liga de fútbol americano no ha escatimado en gastos. La organización quiere replicar en nuestras fronteras el espectáculo y los excesos que hacen tan especial al deporte ... estadounidense y, el pasado martes, organizó un encuentro con diversos medios de comunicación en el Espacio Monbull Conde Duque de Madrid. Entre la música, la mascota de los Dolphins y varias de sus 'cheerleaders', también apareció por el recinto Rafael de los Santos, ejecutivo madrileño que, tras pasar por empresas punteras como Amazon, Microsoft, Prisa o el Real Madrid, fue nombrado el pasado 1 de octubre director de NFL España. A escasos días del gran partido del Bernabéu, atiende a ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app