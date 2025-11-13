El director de la NFL es España: «Este país acabará abrazando al fútbol americano»

Tras el primer contacto entre la NFL y España, lo que ha quedado claro es que la liga de fútbol americano no ha escatimado en gastos. La organización quiere replicar en nuestras fronteras el espectáculo y los excesos que hacen tan especial al deporte ... estadounidense y, el pasado martes, organizó un encuentro con diversos medios de comunicación en el Espacio Monbull Conde Duque de Madrid. Entre la música, la mascota de los Dolphins y varias de sus 'cheerleaders', también apareció por el recinto Rafael de los Santos, ejecutivo madrileño que, tras pasar por empresas punteras como Amazon, Microsoft, Prisa o el Real Madrid, fue nombrado el pasado 1 de octubre director de NFL España. A escasos días del gran partido del Bernabéu, atiende a ABC.

La primera intervención es obligada. «No solamente se ha elegido España por su potencial número de aficionados, unos 11 millones según nuestros estudios. También por la voluntad de seguir el deporte en general y el deporte de equipo en particular, por ese apetito de consumir competiciones y el espectáculo que conlleva. Por todo ello, España es importante. También lo es por la conexión que conforma entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Hay muchos factores que influyen a la hora de haber elegido a España», asegura el directivo, que recuerda que la apuesta española es firme, ya que se trata de la séptima ocasión en la que la NFL sale de suelo estadounidense tras México, Reino Unido, Canadá, Alemania, Irlanda y Brasil.

«Estamos seguros de que los españoles van a abrazar el fútbol americano. Al final, no deja de ser un deporte que es superbonito de ver, de seguir y verdaderamente la liga es espectacular en ese sentido. Hace que la gente se enamore».

De los Santos, además, muestra mucha seguridad a la hora de pronosticar que el choque entre Dolphins y Commanders del domingo será un éxito rotundo. «A nivel de impacto, es verdad que esperamos un lleno total, que sea un espectáculo estupendo y que, a nivel de partido, sea un duelo histórico. Asimismo, lo que esperamos es que la repercusión desde el punto de vista económico también sea muy alta. Tenemos algunos ejemplos, como el primer partido que se jugó en Múnich, que tuvo un retorno para la ciudad cercano a los 70 millones. Y esperamos que Madrid no sea diferente», analiza el madrileño.

Noticia Relacionada 70 millones y el blindaje del Bernabéu: el colosal desembarco del fútbol americano en Madrid Manuel Merinero y Pablo Lodeiro La capital ha activado un potente despliegue para acoger el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders de este domingo, el primero de la liga estadounidense en España

Otra de las grandes dudas que generaba el duelo es la elección de los equipos pues, a priori, ni los de Miami ni los de Washington tenían ninguna conexión con el público español. Sin embargo, la NFL no es la liga más puntera del mundo por casualidad y parece que no han dejado nada al azar. «Los Dolphins tienen un interés muy especial en España y muchos de sus seguidores en Miami son latinos y castellano hablantes. Ellos están encantados de jugar aquí», expone De los Santos, que no desaprovecha la ocasión para ensalzar la figura del Real Madrid como una de las bases para que la operación haya llegado a buen puerto. «Cuando se elige una sede, se estudian muchas cosas. Estamos encantados de haber llegado a este acuerdo con el Real Madrid. Nosotros somos una marca global, muy enfocada en tener ese impacto internacional y, sin duda, el Real Madrid es un equipo global que tiene gran impacto internacional», alaba de su antigua casa.

Firme en su discurso, De los Santos augura que esto solo es el comienzo, que el duelo de Madrid será la puerta de apertura a una gran relación: «El fútbol es el rey y no creo que eso vaya a cambiar, pero sí que es cierto que la NFL puede ocupar un espacio importante».