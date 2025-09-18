El COI confirma que Israel participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026

Israel va a participar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Así lo comnfirmó el suizo Christophe Dubi, director ejecutivo de los Juegos, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Milán, que será la sede, junto a Cortina, de la competición deportiva el próximo mes de febrero.

«Cumplen con la carta olímpica», resaltó, y quiso aclarar que es una situación diferente al de Rusia y Bielorrusia. «Desde el punto de vista deportivo, del que somos responsables, son dos casos separados», puntualizó, además de recordar que en los pasados Juegos de París, celebrados en 2024, los representantes de Israel y Palestina participaron y convivieron sin que ocurriera ningún problema.

Al ser preguntado por el riesgo de que las protestas interrumpan el recorrido de la antorcha olímpica, señaló que «la situación geopolítica ha sido volátil durante bastante tiempo» y que, «siempre» existe un nivel de riesgo.

Sin embargo, resaltó que tiene «plena confianza en el trabajo» que están realizando el equipo organizador, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Gobierno de Italia.

La ceremonia de inauguración olímpica tendrá lugar el 6 de febrero en el estadio San Siro, aunque el curling comienza dos días antes, y los Juegos Paralímpicos se inaugurarán un mes después, el 6 de marzo.

Hasta el momento se han vendido alrededor de 800.000 de los 1,2 millones de entradas disponibles, y el director ejecutivo de Milan-Cortina, Andrea Varnier, afirmó estar «seguro» de que las entradas restantes se venderán antes del inicio de los Juegos.