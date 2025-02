Jon Rahm: «Espero ponerme la chaqueta verde en algún momento»

El Masters de Augusta es un torneo especial por muchos motivos. Por un lado por la propia historia que lo envuelve; también, por ser el primer grandel calendario. Pero, especialmente para los españoles, por ser el 'major' más efectivo para la 'Armada', con cinco ... títulos acumulados. Y el sexto, cada vez más cerca de la mano de Jon Rahm (28 años). El de Barrica atiende a los medios desplazados, entre ellos ABC, nada más llegar al National.

—¿Es consciente de lo que significa este torneo para el golf español?

—Por supuesto, no hace falta que nadie me lo recuerde. Sé que ahora se cumplen 40 años del último triunfo de Seve, que el domingo sería su cumpleaños, que el año próximo harán 30 del primero de Olazábal... mis ganas por sumarme a esas efemérides son enormes.

—¿Cuáles son los primeros recuerdos que tiene de los españoles en Augusta?

—Por desgracia, de los triunfos de Seve (1980 y 83) y el primero de Chema (94), ninguna, porque no había nacido. En cuanto al segundo de Olazábal (99), mi familia todavía no estaba enganchada al golf, pero ese año fue el primero de Sergio en el torneo. Y cuando él ganó en 2017 yo hice mi debú aquí. O sea que espero que esa línea se pueda seguir y me ayude a ponerme la chaqueta verde en algún momento.

—Esta será su séptima participación y ya ha quedado cuatro veces entre los diez primeros. ¿Se ve con opciones de ganar?

—Por supuesto. Cada vez que salgo a jugar es para hacerlo, que nadie lo dude. Y lo cierto es que en este campo me siento especialmente cómodo. Según van pasando los años aprendes cosas nuevas, a cómo afrontar los golpes y las situaciones. Mas, aunque fui cuarto en 2018, nunca estuve en disposición de luchar por la victoria.

—¿Y ahora ya tiene la clave para conseguirla?

—Sí, pero es complicado. Ojalá llegue al hoyo diez como líder o con uno o dos golpes de ventaja, porque en esos últimos momentos puedes perderla en cualquier sitio. Pero tengo mucha confianza en lo que puedo hacer. Y si me doy una opción, sé que tendré la oportunidad de poder aprovecharla.

—¿Quiénes pueden ser sus rivales?

—Este es un campo en el que no influye tanto el estado de forma como el conocimiento que se tenga del mismo. En este sentido, Tiger Woods y Jordan Spieth siempre son aspirantes. Y luego cualquiera que tenga una buena semana puede estar ahí arriba. Siempre hay alguien que no esperas que aparezca y de repente ahí lo tienes el fin de semana.

—¿Y las claves para hacerlo bien?

—Bueno, diría que son muy simples. Confiar en tus posibilidades y aprovecharlas. El National no tiene una única forma de jugarlo; al contrario, puedes plantear distintas opciones desde las salidas, las calles o los 'greens'. De ahí que haya tanta diversidad de ganadores a lo largo de la historia.

—Lo que está claro es que este curso llega ya con tres victorias en su haber y aparece en gran estado de forma. ¿Es un plus para usted?

—A ver, siempre te da más confianza llegado el domingo saber que puedes finalizar el trabajo, pero cada torneo es una semana nueva y da igual lo que hayas hecho en las anteriores. Así que simplemente hay que centrarse en lo que hay que hacer los tres primeros días para luego el domingo poder dar la sorpresa.

—A pesar de lo que podría imaginarse, por lo enrarecido que está el golf internacional en los últimos meses, usted no tuvo ningún problema al reencontrarse con los jugadores del LIV Golf en la cancha de prácticas. ¿Qué sintió al verse de nuevo con sus compañeros?

—Estuvo bien, la verdad es que no le di mayor importancia. Para mí es como si no hubiera pasado nada. De hecho, con el calendario del PGA Tour en el que cada uno va a lo suyo, tampoco habría sido nada extraordinario no vernos en mucho tiempo. A Dustin Johnson no me lo encontraba desde el pasado Open Británico y estuvimos charlando como si nada. Y si no es porque le miré a los pies y le vi unos zapatos de una marca distinta a la que usaba no habría reparado en ello. Y con Sergio hablo a menudo... o sea que la situación fue de máxima normalidad. Muy amigable.

—Precisamente con García tiene pendiente un dúo en la próxima Ryder Cup que no está claro que se pueda completar. ¿Cómo lo ve?

—Ahora mismo no está muy claro que pueda participar en Roma, pero obviamente me encantaría que se arreglara la situación. Siempre he dicho que no es lo mismo el Circuito Europeo que el Americano, pues hay jugadores como Sergio que han dado toda su vida al European Tour y no me parece bien que porque hayan tomado una decisión que consideran la mejor para ellos ahora les den la espalda. Pero de lo que me alegro es de que al menos pueda jugar los grandes y que nos sigamos viendo en estas citas.

—Lo que está claro en función de los resultados es que el golf ha mejorado a raíz del terremoto del LIV Golf. ¿Usted piensa igual?

—Lo que ha pasado es increíble. Basta que salga un nuevo tour para que puedas ver algo diferente y que los mejores del circuito original jueguen como hemos jugado. Es lo mejor para el golf porque el nivel ha subido mucho. Y lo mejor para la gente, sobre todo si hablamos de España, pues ya he conseguido ganar tres veces este año en el PGA Tour (y Jorge Campillo una en el ET). Creo que mucho más no podemos pedir, salvo que yo gane más grandes, jeje.

—Hablando de mayores logros, recientemente se le reconoció con el Premio Nacional del Deporte. ¿Podrá ir a recogerlo de manos del Rey el próximo 18 de abril?

—Lamentablemente me será imposible. Es una pena que pongan esta entrega en mitad de temporada porque es todo un honor que me reconozcan mis méritos. Me da rabia no poder ir más a menudo a España para apreciarlo un poco más. Cada vez que vuelvo es cuando me doy cuenta del impacto que he tenido cuando yo sólo soy un deportista más. Me acuerdo cuando estaba becado en la Residencia Blume y cada año resultaban premiados Carlos Sainz, Rafa Nadal, algún futbolista... nunca pensé que como golfista llegaría un punto en el que fueran a dármelo.