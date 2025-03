Hugo González y un oro para reflotar la natación española

Ni siquiera sabía que estuviera peleando por el oro, tan centrado en hacer su propia carrera, pero Hugo González (Palma de Mallorca, 1999), tocó la pared en primer lugar en la final del 200 espalda y se proclamó campeón del mundo con un tiempo de 1:55.30. Un éxito para la natación española, pues es el quinto oro en la historia: Martín López Zubero (200 espalda en Perth 1991 y 100 espalda en Roma 1994), Nina Zhivanevskaya (50 espalda en Barcelona 2003 y Mireia Belmonte (200 mariposa en Budapest 2017).

González había conquistado la medalla de plata en el 100 espalda el martes, octava presea en este Mundial de Doha, y sube un escalón en el doble de distancia después de un carrerón de los suyos en la que comenzó dejando al suizo Roman Mityukov tomar el liderato de la prueba, pero en la que ya tras el primer viraje completó el mejor segundo largo de todos los participantes. Aún tuvo un plus de velocidad que fue desarrollando en los siguientes metros, para atrapar el oro en el último largo, con diez centésimas de ventaja sobre Mityukov (1:55.40) y 69 centésimas sobre el sudafricano Pieter Coetze (1:55.99). «Sé que estaba luchando por puestos altos, no sabía que estaba peleando por el oro porque no he visto al suizo. Todos los que están aquí estaban preparados para ganar y era ver quién tenía la mejor tarde, y muy agradecido de que me haya tocado a mí esta vez. Cuanta más experiencia internacional, más fácil será manejarlo cuando lleguen las citas importantes como esta», expresaba el balear, «sin palabras más allá del agradecimiento a todos los que están detrás», incluidos sus compañeros en California, su familia y su entrenador en el Canoe, José Ignacio González 'Taja'. Hubo emoción en los ojos cuando sonó el himno español en su honor.

«Cada día es distinto. Hoy no quería pensar mucho en la carrera, tenía la mañana libre y quería recuperar lo mejor posible. Me estaban preguntando para analizar la carrera, pero mi objetivo era recuperarme. Que la carrera fuera igual que las semifinales, pero con más energía. El objetivo era buscar mejor tiempo. He mejorado mi marca por un segundo (1:56.32)», analizaba sobre su jornada en una semana maratoniana en la que ha nadado todos los días.

Tampoco sabía que hacía treinta años del último oro masculino español, también en pruebas de espalda, en aquel Roma 1994 en el que se coronó López Zubero, pero González sí tuvo claro su futuro más inmediato después de colgarse la medalla. «¿Pensar en los Juegos ahora? No, ahora a pensar en el 50 espalda del relevo», la prueba que tenía minutos después. Una filosofía de trabajo exigente y de responsabilidad para consigo y con el equipo español que ha cultivado González en Estados Unidos, a donde se mudó en 2017 por consejo de Sergi López, bronce en Seúl 88, que lo añadió a su grupo de trabajo, para elevar el nivel, gracias a mejores condiciones de entrenamiento -con el técnico Dave Durban, tiene de compañeros a Hunter Armstrong, que lo dejó segundo en la prueba de 100 espalda, y el campeón olímpico Ryan Murphy, entre otros-, y también económicos y para compaginar los estudios.

Asegura que le costó acostumbrarse a otro método de trabajo y a otro país en los inicios de su aterrizaje, pero se aclimató por completo en California, donde compite por los California Golden Bears Athletics, completó su título en Idiomas -ahora estudia Ingeniería Informática por la UCAM- y su ascenso en la natación internacional ha sido evidente. Tanto buen resultado y beneficio con este método que González renunció a una plaza en el CAR de Sant Cugat para continuar hacia los Juegos de París con su grupo de la Universidad de Berkeley.

Hijo de Juan Miguel, español, y Nadia, brasileña, sus hermanos Nadia y Rubén también nadan. Hugo despuntó pronto, pues con 17 años fue el más joven integrante de la expedición a los Juegos de Río 2016. Desde el decimosexto puesto en 200 espalda y el vigésimo en 100 espalda ha ido ascendiendo con fuerza: campeón de Europa en 2021 en 200 estilos, fue plata en 100 espalda y bronce en 50 espalda, y sexto en Tokio 2020 que, según lo que ha demostrado en Doha, empieza a quedarse pequeño para sus aspiraciones. Y eso que no se había preparado esta cita al máximo, consciente de que quedan seis meses para París y ya tiene tres billetes confirmados: 100 y 200 espalda y 200 estilos. «Agradecido de esta oportunidad de competir aquí con algunos de los mejores del mundo. Y a seguir trabajando para que cuando estén todos poder estar a su nivel también».

En París, donde llegará en plenitud por resultados, ánimos, edad y condición física (cumple 25 años el lunes, 1'92, 204 centímetros de envergadura), también nadará en el relevo, conseguida la plaza en el 4x200 -octavos en la final- y con un Mario Mollá -entrenado, precisamente, por Sergi López en la Virginia Tech- que también apunta muy alto: sexto en 50 mariposa, logró ayer la clasificación olímpica y la final en el 100 mariposa (hoy, a las 17.42, Teledeporte).

