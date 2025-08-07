Suscribete a
El Villarreal oficializa el controvertido fichaje de Thomas Partey

El mediocentro ghanés llega al equipo con una delicada situación judicial y como agente libre tras finalizar su contrato con el Arsenal

Libertad condicional para Thomas Partey, que será juzgado en septiembre por cinco casos de violación y uno de agresión sexual

Thomas Partey es nuevo jugador del Villarreal
Thomas Partey es nuevo jugador del Villarreal

Eduardo R. Barrero

El Villarreal CF ha anunciado este miércoles la incorporación de Thomas Partey para la temporada 2025-26. El centrocampista ghanés, de 32 años, se unirá a la plantilla del submarino amarillo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva, según ha confirmado el club a ... través de un comunicado oficial.

