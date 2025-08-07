El Villarreal oficializa el controvertido fichaje de Thomas Partey

El Villarreal CF ha anunciado este miércoles la incorporación de Thomas Partey para la temporada 2025-26. El centrocampista ghanés, de 32 años, se unirá a la plantilla del submarino amarillo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva, según ha confirmado el club a ... través de un comunicado oficial.

Partey, nacido en Odumase Krobo (Ghana), llega al equipo como agente libre tras finalizar su contrato con el Arsenal y con una situación judicial complicada. Su fichaje, sin coste de traspaso, ha generado una considerable polémica en torno al Villarreal. El contrato firmado es por una temporada, con la posibilidad de ampliarse un año más, aunque todo queda condicionado al desarrollo de los procesos judiciales en los que el jugador está implicado.

El mediocentro, que hasta el 30 de junio fue jugador del Arsenal, ha quedado en libertad condicional tras comparecer el pasado martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se le acusa de cinco presuntos delitos de violación y uno de agresión sexual. De esta manera, será juzgado el próximo 2 de septiembre por unos cargos presentados por tres mujeres, en relación con hechos que supuestamente ocurrieron entre 2021 y 2022.

Hasta la celebración del juicio en el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, deberá abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con las denunciantes, y estará obligado a informar a la policía sobre cualquier cambio permanente de domicilio o viaje al extranjero.

El futbolista ha negado tajantemente todas las acusaciones que se le imputan, y el Villarreal ha subrayado en su nota de prensa que respeta «como principio fundamental» la presunción de inocencia, remitiéndose a lo que dictamine la justicia británica. Por esta razón, el club «no realizará más comentarios» al respecto.

En el mismo comunicado, la entidad grogueta ha querido reiterar su compromiso con el respeto, la diversidad y la condena «a cualquier acto de violencia en todas sus formas, ya sea de género, discriminación, racismo, xenofobia o conducta que atente contra la dignidad de las personas».

Jerarquía y físico en el centro del campo

Dejando a un lado el proceso judicial, la incorporación de Thomas Partey supone para los de Marcelino un refuerzo estratégico de cara a la temporada 2025-26. Su encaje más natural es en un doble pivote, habitual en el 4-4-2 del técnico asturiano, donde podría formar pareja con Dani Parejo, Gueye o Comesaña.

Su capacidad para recuperar, distribuir y romper líneas en conducción lo convierte en un recurso valioso tanto en fases defensivas como ofensivas. Además, aporta jerarquía y físico a una zona del campo que el Villarreal buscaba fortalecer.