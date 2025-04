«Los periódicos os dais tanta prisa ahora», dice un alto dirigente del deporte español, «que ya todo el mundo da por hecho que Pedro Rocha va a convocar elecciones el miércoles y luego va a ser inhabilitado el jueves por el TAD; por ... desgracia, las cosas son un poco más complicadas que todo eso». El espesor del berenjenal federativo consentido por el Consejo Superior de Deportes en estos dos años asombrosos ha alcanzado dimensiones propias de una fábula: ya nadie sabe muy bien si el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) puede suspender a Rocha o a toda su Gestora, si el extremeño dimitirá hoy o el próximo lunes (después de la final de Copa) o incluso si estas primeras elecciones preceptivas -sin renovación de la Asamblea- satisfarán la intención sanadora de la FIFA. Tampoco se sabe a ciencia cierta si Miguel Galán, 'Querellator', impugnará nuevamente estas elecciones por la caducidad de casi cuarenta asambleístas. Mientras tanto, y según numerosas fuentes, la Federación es un caos.

¿Cuáles son las competencias de un «Gobierno en funciones»? Así describió el TAD en enero pasado a la Comisión Gestora que preside Rocha desde que fuera nombrado sucesor interino por Luis Rubiales en septiembre de 2023. «La línea», como dice un alto cargo, «es muy fina». Los estatutos de la Federación no describen las funciones de la ya famosa Gestora. Obligan a convocar elecciones, pero no dan plazos. Rocha, junto a su directiva, lleva seis meses tomando decisiones (despidos, nombramientos, obras, etc) que Galán y otros muchos consideran una extralimitación en sus funciones. Pero nadie puede asegurar que el TAD encuentre motivos para suspenderle. De hecho, el tribunal refrendó en enero la política electoral de Rocha; sus vaivenes han dado una mano más de barniz al ridículo de una entidad convertida en conversación de vermú, cuya marca se desploma sin remedio ante las críticas más o menos airadas de periodistas y de un sector de la propia Federación convencida de que el dirigente extremeño no da la talla para este puesto.

Mientras tanto, entre autos judiciales y arrestos de la Guardia Civil, diversas federaciones autonómicas siguen dando muestras de corrupción y proyectos relevantes se paralizan para no seguir incurriendo en esa posible extralimitación. Los ejecutivos que han sido despedidos han dejado áreas sin cubrir y los fieles que han permanecido en Las Rozas cobijan a su líder e insisten en la voluntad de renovación de la entidad, tratando de mantenerse a flote sin hacer nada mínimamente cuestionable. Algunos se desplazan a la cercana localidad de Majadahonda para declarar ante la jueza Delia Rodrigo.

Hace dos semanas, en la cumbre por el Mundial 2030 celebrada en Lisboa, Marruecos y Portugal fueron representados por sus presidentes federativos y por Naybet y Figo. España, únicamente por Fernando Sanz. El desgobierno es grave, pero nadie está seguro de que el TAD vaya a percibir y hechos nuevos respecto a su resolución de enero.

Tan desorientados casi como los actores del proceso, los medios publican noticias sin información nueva mientras adjudican culpas entreveradas: Rocha, por supuesto, pero también el TAD (que no le censuró en enero). Y, cómo no, el Gobierno, que tras sostener a Rubiales durante dos años precipitó su muerte civil por un beso para después, sorprendentemente, confiar en la gestión lenta y pacífica de su sucesor, elegido a dedo por el odiado Rubiales. Dos pecados que cargan la cruz de una Federación que anuncia auditorías forenses, pero sigue en Viernes de Dolores.