PSG - Inter en directo hoy: final de la Champions

Sale con todo Luis Enrique. Doué le ha ganado la partida a Barcola, pese al buen papel del ex del Lyon en la final de Copa: marcó dos goles y dio una asistencia.

Inzaghi también apuesta por su once de gala. Como avisó el técnico italiano, Pavard es el defensa elegido, por delante de Bisseck. Si estaba en forma, era titular hoy y parece que lo está.

Parece que el dominio va a ser de los de Luis Enrique, mientras los de Inzaghi evolucionan en función de acciones puntuales. Por ahora, no tienen problema con esperar en su área.