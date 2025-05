El PSG alcanza la tierra prometida, su primera Champions

El PSG alcanza la tierra prometida. Es su Champions. Un título que conquista por aplastamiento ante el Inter, en un baño (5-0) como no se recuerda en una final. Inabordable y maravilloso el equipo de Luis Enrique levanta su primera Copa de Europa con un grupo construido desde la paciencia, el proceso laborioso y el esfuerzo colectivo. La fórmula de las estrellas murió por el camino sepultada en oro y en Múnich triunfó el sendero paralelo del trabajo en equipo.

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández, min.78); João Neves (Zaïre-Emery, min.84), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu, min.84); Doué (Barcola, min.66), Kvaratskhelia (Ramos, min.84) y Dembélé. Inter: Sommer; Dumfries, Pavard (Bisseck, min.56; Darmian, min.62), Acerbi, Bastoni, Dimarco (Zalewski, min.54); Mkhitaryan (Augusto, min.62), Barella, Çalhanoglu; Lautaro Martínez y Thuram.

Sommer; Dumfries, Pavard (Bisseck, min.56; Darmian, min.62), Acerbi, Bastoni, Dimarco (Zalewski, min.54); Mkhitaryan (Augusto, min.62), Barella, Çalhanoglu; Lautaro Martínez y Thuram. Goles: 1-0, min.12, Hakimi. 2-0, min.20, Doué. 3-0, min.63, Doué. 4-0, min.73, Kvaratskhelia. 5-0, min.86, Mayulu.

1-0, min.12, Hakimi. 2-0, min.20, Doué. 3-0, min.63, Doué. 4-0, min.73, Kvaratskhelia. 5-0, min.86, Mayulu. Árbitro: István Kovács (RUM). Amonestó a Doué (min.65) y Hakimi (min.90) por parte del PSG. Y a Zalewski (min.56), Thuram (min.69) y Acerbi (min.71) en el Inter.

La colección de astros y de millones han regado la trayectoria del PSG en su pretensión de conquistar la Champions por artículo 33. El método de los emires de Qatar era el avasallamiento, tanto tienes tantos vales. Pero el fútbol posee sus propios códigos, un universo irracional que escapa a la lógica y a la inversión con retorno calculado. Neymar, Mbappé, Messi, Cavani, Di María, Icardi, David Luiz, Thiago Silva, Pastore, Paredes, Draxler, Keylor Navas... Estrellas llenas de fulgor que no contribuyeron a la felicidad del estado qatarí, la afición de París y el nuevo fútbol que pretendió gobernar desde los pozos de petróleo.

El fútbol tiene su misterio y por eso fascina. Todo es posible. Nada está escrito. Es tan poco probable como que se marche el mejor jugador del mundo, Mbappé, y el PSG con Luis Enrique fabrique un fútbol profundo, de propiedad intelectual, activo y dinámico, posesión de la pelota con misión de hacer daño. Un juego lúcido que se plasma en el imponente Allianz de Múnich con visión cristalina.

Han pasado 20 veinte minutos y el Inter pide bombonas de oxígeno, sus atletas de cuatrocientos metros, físicos descomunales, sacan la lengua porque el PSG le ha tumbado en la hierba. Con dos llegadas prominentes, dos acciones que explican su fútbol alegre y participativo, ha colocado el 2-0.

En el minuto 11 Vitinha profundiza para Doué, que no se encara con el portero pese a girarse rápido, sino que observa al compañero libre. Ahcraf Hakimi, el mejor lateral del mundo, la empuja solo a la red. El segundo surge de una cabriola defensiva del ecuatoriano Pacho, continuación a la carrera con Kvaratskhelia, pasaje por Dembelé y tiro afortunado pero intenso de Doué a gol.

El PSG se ha esmerado en un fútbol pulcro, de toque suave, armonioso con Fabián y los portugueses Vitinha y Joao Neves al mando. Luis Enrique es un volcán en la banda que pega unas broncas de miedo. Se encela con los jugadores de su equipo que sueltan pelotazos, la desplazan por alto o se lían en arabescos cerca de su arco. Pero la profusión de oportunidades, la presión altísima, la defensa hacia adelante que comienza en el antes indescifrable Dembelé generan muchas ocasiones: Fabián, Dembelé, Doué, Kvaratskhelia han tenido su opción y el Inter se ha salvado por falta de tino y alguna parada de Sommer. Su juego es otro. Dos saques de esquina y dos cabezazos con aroma de gol, Acerbi y Thuram. El fútbol tanqueta. El PSG propone otra cosa, los talentos en su delantera, Kvaratskhelia, Dembelé y Doué, han sembrado la zozobra en la portería de Sommer.

El Inter es un equipo cien por cien italiano. Propone poco, ningún detalle de estilo, táctica por encima de todo y cerrojazo defensivo. El Inter quiere, pero no defiende bien. El PSG le suelta las costuras en cada embestida. Su contragolpe resulta un primor y la segunda parte es un monólogo total, baño sin contemplaciones. El PSG no especula, no cicatriza el resultado ni se echa atrás con el 2-0. Sus delanteros siguen presionando a Sommer para impedir la salida limpia del balón. Es el sueño de cualquier aficionado al fútbol. Esa intensidad de su equipo, la voluntad de atacar y el empeño de ganar sin racanear.

Al Inter le pasa por encima un reactor encarnado en Achraf Hakimi, jugador que va y viene con un potencia soberana como si no costase cruzarse el campo y otra vez, y llegar hasta posiciones de remate. Otro que despunta es Vitinha, futbolista dinámico, conductor de balón, siempre giro hacia adelante, metrónomo de calidad que arriesga en los pases.

El 3-0 es una maravilla que llena los ojos de cualquier amante del fútbol. La pisada de Dembelé para deshacer un nudo entre dos defensas, la carrera dividiendo de Vitinha, el pase perfecto y adelantado a Doué y el remate sin controlar pegado al palo.

El Inter se entierra en esa competitividad que no aparece. Dumfries, el bisonte holandés, no ha aparecido, tampoco Thuram, mucho menos Lautaro... Es imposible que invierta la tendencia, salvo evitar un escándalo. No lo consigue. Otro contragolpe del PSG, voraz y deseoso de subir al olimpo sin generar una duda acaba en un certero remate de Kvaratskhelia, que no es el último. Mayulu hace el quinto en otra maniobra fabulosa.