Suscribete a
ABC Premium

fútbol - selección

La prueba del 9 para el Mundial: Samu y Borja contra los fijos

De la Fuente se apoyará en Oyarzabal y Ferran y dejará una plaza abierta a la que también optarán Morata y Ayoze

Mikel Merino, el arma más influyente

Borja Iglesias remata ante Bulgaria
Borja Iglesias remata ante Bulgaria afp
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un 14 de octubre en Valladolid, con 16 grados de agradable temperatura, gente en manga corta al filo de la medianoche despide a la selección española de fútbol, que se marcha de Pucela por el amplio túnel que da acceso a los vestuarios de ... Zorrilla, el viejo 'estadio de la 'pulmonía' hoy remozado y sin entrada de aire molesto por los fondos. En ese autobús va la selección y dos de los candidatos (Samu y Borja Iglesias) a la prueba del '9' que efectúa Luis de la Fuente con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app