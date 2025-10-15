La prueba del 9 para el Mundial: Samu y Borja contra los fijos

Un 14 de octubre en Valladolid, con 16 grados de agradable temperatura, gente en manga corta al filo de la medianoche despide a la selección española de fútbol, que se marcha de Pucela por el amplio túnel que da acceso a los vestuarios de ... Zorrilla, el viejo 'estadio de la 'pulmonía' hoy remozado y sin entrada de aire molesto por los fondos. En ese autobús va la selección y dos de los candidatos (Samu y Borja Iglesias) a la prueba del '9' que efectúa Luis de la Fuente con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Ya no es aquel santo y seña de 'Morata y diez más' que proclamó durante meses y años De la Fuente en reconocimiento a un jugador que consideraba crucial en el campo y fuera de él por su valor integrador. Morata no ha marcado en ocho jornadas con el Como y a punto de cumplir 33 años (23 de octubre) tal vez haya iniciado el camino hacia la serena decadencia. Nunca se sabe en el fútbol.

En Valladolid ante Bulgaria Luis de la Fuente entregó un tiempo a cada delantero centro. Samu jugó la primera parte y falló tres goles, sobre todo la segunda oportunidad, un balonazo al cuerpo del portero Vutsov.

El delantero del Oporto es un habitual en las últimas convocatorias, aunque los minutos de juego se cotizan para él dada la competencia: 45 en su estreno ante Suiza en la Nations League, 13 en la semifinal ante Francia y los 45 de este martes ante los búlgaros. Futbolista joven, de físico exuberante y clave jugando a la carrera por su potencia, aún no ha despuntado con la selección.

Lo mismo Borja Iglesias, que ha sido más protagonista por su apoyo público a la causa de Palestina que por su juego. «Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio», dijo durante la Vuelta a España para enojo de los ciclistas, algunos derribados por los manifestantes. «Ojalá se metan con una bandera de Palestina delante de la portería y me anulen un gol«, comentó durante esta ventana de selecciones a Onda Cero.

El delantero del Celta tuvo la segunda parte ante Bulgaria y tres oportunidades para marcar, dos muy claras: un primer remate que se le fue y un cabezazo solo que era medio gol en el pase de Álex Baena.

Ni Samu ni Borja Iglesias acertaron en un 'casting' al que opositan para acudir al Mundial. De la Fuente, que siempre apela a la exigencia máxima y habla de lo caro que es jugar en la selección, tuvo una actitud afable frente a los fallos de sus delanteros. «Los dos hicieron un trabajo fantástico. Samu ha trabajado muchísimo, le ha tocado abrir espacios en defensa, lo suyo es correr a los espacios, las transiciones. Luego Borja se ha beneficiado, es un trabajo en equipo. Si fallan ocasiones, ya las meterán. Su problema no es el gol. Metemos muchos goles con muchos futbolistas, esa es nuestra virtud».

El preferido

Se le preguntó a Luis de la Fuente por ese 'casting del 9' antes del encuentro contra Bulgaria y además de ensalzar a los dos jugadores, recordó su elección principal: «Pero claro, no os olvidéis de Mikel Oyarzábal, que también juega en ese puesto«.

Oyarzábal es su preferido, el eje de la selección de los infravalorados, según la versión del seleccionador. «Es un jugador muy completo, un futbolista total. Entiende la profundidad. Interpreta muy bien cada situación de juego. Y estoy de acuerdo en que está infravalorado. Creo que no tiene el reconocimiento que debería tener».

El técnico confesó que se sentía «encantado» porque las preguntas sobre Mikel Merino, otra de sus apuestas, inundasen la rueda de prensa posterior al encuentro con Bulgaria. El jugador del Arsenal ha anotado seis de los quince goles de España en esta fase de clasificación. Y es hoy indiscutible, tanto que ha adquirido ventaja en la disputa que mantiene con Fabián.

«Mikel es completísimo, capaz de adaptarse a cualquier demarcación, es una suerte que esté con nosotros, interpreta bien al rival, lo que hay que hacer», juzgó De la Fuente.

Mucho tienen que cambiar las cosas y el estado de forma de los jugadores para que el seleccionador varíe su ruta. Oyarzábal es su elegido, máximo goleador durante su etapa (13) y el principal candidato a jugar de delantero centro. La segunda opción, dando por hecho que Lamine y Nico Williams serán fijos en las bandas, es Ferran Torres (siete goles con De la Fuente), futbolista que se crece en la selección, de confianza total para el técnico riojano y que en el Barça ha adelantado o al menos igualado a Lewandowski.

Y, al margen de la posible mejoría de Morata, el tercer hombre podría ser Ayoze en competencia con Samu y Borja Iglesias. El delantero del Villarreal gusta al seleccionador, que ya lo llevó a la Eurocopa cuando se daba por hecho que sería uno de los tres descartes.