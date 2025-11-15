Suscribete a
FÚTBOL / CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026

De la Fuente se reivindica: «Podría decir que estudié en Harvard, pero soy más básico»

El seleccionador considera que su mérito es «dejar que los futbolistas desarrollen sus capacidades»

De la Fuente, en el estadio Nacional de Tiflis
José Carlos Carabias

Enviado especial a Tiflis (Georgia)

La selección española va a estar presente en otro Mundial –no se pierde uno desde Alemania 1974–, salvo un estropicio increíble a estas horas (siete goles de diferencia a favor de Turquía en el partido del martes en Sevilla), ha superado con 30 triunfos consecutivos ... sin perder el mejor registro de la mejor camada de nuestra historia (las 29 victorias del equipo de Vicente del Bosque campeón del mundo y de Europa) y se presenta sin delantero centro al uso en estos tiempos de fenómenos del gol (Mbappé, Haaland, Julián Álvarez). En vez de eso, España luce a un futbolista de 28 años que no ha salido de la Real Sociedad, sin la velocidad ni la fama de los citados, pero que es el máximo goleador español en 2025 (ocho dianas). Es Mikel Oyarzabal.

