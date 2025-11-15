De la Fuente se reivindica: «Podría decir que estudié en Harvard, pero soy más básico»

La selección española va a estar presente en otro Mundial –no se pierde uno desde Alemania 1974–, salvo un estropicio increíble a estas horas (siete goles de diferencia a favor de Turquía en el partido del martes en Sevilla), ha superado con 30 triunfos consecutivos ... sin perder el mejor registro de la mejor camada de nuestra historia (las 29 victorias del equipo de Vicente del Bosque campeón del mundo y de Europa) y se presenta sin delantero centro al uso en estos tiempos de fenómenos del gol (Mbappé, Haaland, Julián Álvarez). En vez de eso, España luce a un futbolista de 28 años que no ha salido de la Real Sociedad, sin la velocidad ni la fama de los citados, pero que es el máximo goleador español en 2025 (ocho dianas). Es Mikel Oyarzabal.

A él y a todos los demás se refirió Luis de la Fuente, más reivindicativo que otras veces en su intervención ante los medios. «Tenemos una idea de juego, sí, pero sobre todo tenemos futbolistas. Permitidme que recuerda que conocemos bien a los futbolistas. Poca gente conoce como nosotros esa fortaleza, sabemos los futbolistas que se pueden adaptar a nuestra idea de juego. Hay otros que también valdrían, pero son estos los que necesitamos. Quedaría bonito decir que yo estudié en Harvard, pero no, soy más básico, y nuestro trabajo consiste en dejarlos que desarrollen su capacidad».

Y eso que el inevitable mundo de las lesiones en el fútbol amenazó de nuevo a la selección, ya que esta vez el foco del problema fue Dean Huijsen, el central del Real Madrid, siempre tan pendientes los dos clubes más poderosos de España de lo que sucede en el otro bando por la lesión interruptus de Lamine Yamal.

Huijsen fue uno de los tres descartes para el partido con Georgia (Samu y De Frutos, los otros) después de sentir unas molestias musculares en el entrenamiento de la selección el viernes. «Por precaución», informaron en la Federación se quedaba fuera de la convocatoria.

El jugador fue trasladado a un centro sanitario localizado por Sanitas, el proveedor médico de la selección, y de la resonancia magnética se dedujo que las molestias no eran graves. Los servicios médicos de la RFEF enviaron una copia de la prueba diagnóstica al Real Madrid para corroborar con documentación la decisión de que el central siga con el grupo con vistas al próximo partido ante Turquía (el martes, 21h., en Sevilla)

Juanjo González, el segundo técnico de la selección y mano derecha de De la Fuente, explicó el asunto antes del partido en TVE: «Huijsen sintió ayer unas leves molestias y se retiró del último entrenamiento. Hoy se le han realizado pruebas, su club está informado de todo, y no tiene nada de importancia según nos informan los médicos. No se quiso correr ningún riesgo».

En el interior de la selección no quieren ni pensar en llegar a aquellos tiempos de diplomacia extrema en los que Vicente del Bosque, el entrenador hizo campeona del mundo a España, llevaba la cuenta en minutos de la participación de los jugadores del Real Madrid y del Barcelona.

«No se va a ir nade, de momento. Huijsen está encantadísimo y valoraremos mañana lo que hay», zanjó De la Fuente.