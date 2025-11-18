Suscribete a
fútbol / selección

Una maestría de selección juegue quien juegue

El rendimiento de la 'Roja' no decae, pese a que falten como en esta ventana los mejores jugadores

Número uno del ranking, 31 partidos sin perder, otros objetivos ante Turquía además de sellar el Mundial

Álex Baena: «Falta sentimiento de selección en España»

Los jugadores de la selección, en Sevilla Manuel Gómez
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Sevilla

Los operarios del Ayuntamiento de Sevilla achican agua del asfalto en las balsas que se han formado por la ciudad tras las últimas lluvias torrenciales. El agua también ha deteriorado el césped poco fiable de La Cartuja, donde España juega esta noche (20:45 ... horas, La 1) el último partido de clasificación para el Mundial ante Turquía (deberían ganar por siete goles para mandar a la selección a la repesca). El estadio que fue inaugurado en 1999 para el Mundial de atletismo ha sido lamentablemente devorado por su majestad el fútbol, no existe desde hace tiempo la pista roja de tartán. Su lugar lo ocupan ahora más gradas para los hinchas y este lunes, excepcionalmente, unas lámparas encendidas a tope a plena luz del día tratan de secar el agua caída.

