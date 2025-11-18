Advocaat, el milagro de de la diminuta Curazao: a un punto de clasificarla por primera vez para un Mundial

Según datos oficiales, la isla de Curazao es el territorio autónomo más pequeño del mundo, con solo 444 kilómetros cuadrados de extensión. Además, está en el top 20 de las regiones menos pobladas del planeta, con solo 160.000 habitantes. Ubicado en el sur ... del Mar Caribe, a unos 50 kilómetros de la costa noroeste de Venezuela, y junto a Aruba y Bonaire, es un territorio dependiente de Países Bajos que ni siquiera tiene estatus olímpico para el COI, por no pertenecer a la ONU. Una independencia que sí encuentra en el fútbol, donde está a solo 90 minutos y un punto de una hazaña histórica.

Esta madrugada, a las 02.00, la selección centroamericana se juega contra Jamaica clasificarse para el primer Mundial de su historia, lo que le convertiría en el país más diminuto en hacerlo, superando la marca de Islandia (331.000 habitantes), que disputó el de Rusia 2018. Solo necesita un punto, y se la juega contra su rival directo, una Jamaica que si gana mandaría a Curazao a la repesca y le quitarían el pase a Estados Unidos 2026.

El responsable de este milagro es Dick Advocaat, el tercer entrenador en activo con más partidos dirigidos. Solo Ancelotti, con 1.374 encuentros, y Pellegrini, con 1.179, superan la marca del veterano técnico neerlandés, que suma 1.161 partidos como preparador, 1.108 con clubes y 143 con selecciones. El de esta madrugada, será el 144 y el vigésimo como máximo responsable de una Curazao que está muy cerca de hacer historia: «La misión mundialista no ha terminado», dijo Dick el pasado viernes tras ganar 0-7 a Bermudas.

A sus 78 años, Advocaat sigue alimentando una de las carreras más longevas del mundo del fútbol. Entre 1966 y 1984 fue futbolista en distintos equipos neerlandeses, además de tener una experiencia yanqui en los Chicago Sting, equipo desaparecido en 1988. Nada más retirarse, empezó su camino como entrenador, siendo segundo de Rinus Michels en la selección neerlandesa. Un camino que no parece tener fin a pesar de acumular 41 años en los banquillos, en los que ha recorrido medio mundo. Solo a nivel de selecciones, ha dirigido a países tan distintos como Rusia, Irak, Emiratos Árabes, Países Bajos, Corea del Sur, Bélgica, Serbia y, actualmente Curazao.

Seguramente, este sea su reto más desconocido e insospechado. Cuando cogió al equipo hace dos años, para intentar lograr lo que está a un paso de hacerlo, nadie imaginó que lo pudiera hacer posible. Advocaat, que ganó en 2008 la liga rusa, la UEFA y la Supercopa de Europa con el Zenit, llevaba varios años con proyectos fallidos que le relegaron a un escalón menor. De hecho, en 2021 él mismo anunció su retirada: «Los próximos meses serán mis últimos como entrenador. Después de una larga y maravillosa carrera, el Feyenoord es un gran club para retirarme». Un paso al costado del que dio marcha atrás para reinventarse y, cerca de alcanzar la octava década de su vida, escribir otra página brillante en su currículo al mando de la humilde y desconocida Curazao.

Donde nunca ha entrenado Advocaat es en España, pero no por falta de ofertas. A principios de los noventa, cuando el Barça de Cruyff encadenó cuatro ligas consecutivas y la primera Copa de Europa de su historia, Ramón Mendoza llamó a la puerta de Dick, que por entonces era el seleccionador de Países Bajos. Mendoza apretó mucho por su fichaje, sabedor que también estaba el Feyenoord en la pelea, pero finalmente declinó moverse del banquillo de la 'oranje': «Después de largos contactos con Madrid he decidido seguir con la selección. Tanto el Real Madrid como el Feyenoord han recibido mi respuesta negativa, aunque agradezco su interés por mí».