España, antes del sorteo: «Si el equipo sigue en este nivel, que los rivales sean los que sean»

El vestíbulo del hotel Capital Hilton de Washington, a un paso de la Casa Blanca, es un hervidero de empleados y voluntarios de la FIFA, delegaciones de países participantes en el Mundial, periodistas, curiosos y algún huésped que mira el espectáculo atónito. Quedan pocas ... horas para que arranque el sorteo del Mundial, el pistoletazo de salida de la gran cita deportiva del planeta, y la expectación es máxima.

Aquí se alojan los entrenadores de los equipos clasificados y que se medirán en el Mundial de EE.UU., México y Canadá a partir del 10 de junio. Cruza el vestíbulo Didier Deschamps, el seleccionador francés, con el gesto adusto, como si estuviera ya en el área técnica, en modo partido. Un contraste con Dick Advocaat, el míster de Curaçao, el país más pequeño en ganar un billete para el Mundial de la historia. También será el técnico de más edad -78 años- en dirigir en la gran cita del fútbol. Charla tranquilo con amigos delante de la recepción, donde pocos le reconocen. Tampoco para nada a Hervé Renard, el seleccionador de Arabia Saudí. Ni al holandés Ronald Koeman, que llega con cara de pocos amigos.

Pero se forma un enjambre de reporteros en cuanto pisa el vestíbulo el técnico de un equipo favorito: Lionel Scaloni. El argentino acaba de aterrizar de un vuelo desde España, ha sufrido un atasco monumental en Washington -el peligro de alojarse cerca de la Casa Blanca de Donald Trump- y la prensa argentina se lo come a preguntas.

«Hoy estamos bien, seguimos batallando como si no hubiéramos ganado nada, como debería ser siempre», dice el actual campeón. «Lo que más me preocupa es que los chicos lleguen bien», dice.

Le quita importancia a la decisión de la FIFA de condicionar el sorteo de manera que los dos primeros del ranking mundial -Argentina y España- solo se puedan ver en la final. Y que a los dos siguientes -Francia e Inglaterra- solo se los puedan encontrar en semifinales.

«Hay muchos equipos, ¿eh? No son solo estos cuatro, hay lun montón que pueden luchar. A partir de cuartos siempre va a haber rivales fuertes. E incluso antes, si alguno de los favoritos se les complica la fase de grupos», dice.

Scaloni iba, por casualidad, en el mismo avión que Luis de la Fuente. Tienen muy buena relación. El seleccionador español fue profesor suyo en el curso de entrenadores. Han charlado durante el vuelo. De la Fuente llega con sonrisa y amabilidad, pero no se para con la prensa española. Sí lo hace el director técnico de la federación española, Aitor Karanka, que le acompaña en el sorteo.

Karanka, confiado

«Es un tópico, pero es que tienes que jugar contra todos», dice Karanka cuando este periódico le pregunta qué selección le gustaría que el sorteo apartara del camino de España. «Nunca sabes qué rivales son mejores o peores. Va a depender de cómo esté el equipo. Si da el nivel que está dando, pues los rivales que sean los que sean».

Es una muestra más de la confianza de España en sus posibilidades, lo que les hace afrontar el sorteo «con muchísima ilusión».

«Desde hace un tiempo siempre se ve a España como una favorita», reconoce Karanka y que es una realidad que se siente a cada paso en la previa del torneo. En las opiniones de técnicos, exfutbolistas, periodistas o analistas, el conjunto de De la Fuente se menciona casi siempre entre quienes tienen opciones reales de llegar y ganar la final del próximo 19 de julio.

«Este grupo y este seleccionador se merecen que les consideren favoritos. Pero es por lo bien que lo están haciendo», aseguró.