Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Fútbol

El milagro de Cazorla: los sabios se maravillan de que vaya a jugar en Primera con 41 años

Víctima de lesiones que le anticipaban una segura retirada, el centrocampista jugará en el Oviedo desafiando los límites del ejercicio físico

Dani Güiza, el goleador inagotable que mantiene el hambre en el fútbol de barro

Cazorla, a hombros en el Carlos Tartiere, el día que se confirmó el ascenso
Cazorla, a hombros en el Carlos Tartiere, el día que se confirmó el ascenso Damián Arienza (El Comercio)
Ignacio Romo

Ignacio Romo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace una década, el fútbol era secundario para Santiago Cazorla (Lugo de Llanera, Asturias, 13 de diciembre de 1984), entonces centrocampista del Arsenal. Había sufrido en 2013 una fisura en el tobillo derecho y estaba acostumbrado a vivir y a jugar con dolor. Hasta que ... llegó la rotura del ligamento interno de la rodilla izquierda (2015) y, meses después, otra lesión en el tendón del pie derecho. Pasó por el quirófano, pero las heridas no cicatrizaban. Un infección provocada por unas baterias muy agresivas le dañaron parte del hueso, así que hubo que recomponerlo. Por fin, en agosto 2018, tras once operaciones, regresó a la élite con el Villarreal. En 2020 se fue a Qatar (Al-Sadd) y en 2023 volvió a casa, el Oviedo, con un único objetivo: devolverlo a Primera. El pasado mes de junio, a los 40 años de edad, lo consiguió.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app