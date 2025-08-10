Suscribete a
Dani Güiza, el goleador inagotable que mantiene el hambre en el fútbol de barro

El jerezano, campeón de Europa con la selección española en 2008, sigue en activo a sus 44 años en el Rayo Sanluqueño de Primera Andaluza

Güiza posa como nuevo jugador del Rayo Sanluqueño, equipo de Primera Andaluza
17 años han transcurrido desde que la selección española pusiera fin a su prolongado mal fario en los grandes torneos con la consecución de su segunda Eurocopa. Un torneo en el que brillaron dos míticos delanteros de la talla de Villa y Torres, pero al ... que acudió como mejor goleador nacional Dani Güiza (Jerez de la Frontera, 1980). El andaluz, campeón de Europa como gran revulsivo desde el banquillo, mantiene viva la ilusión por perforar las redes rivales y sigue en activo a sus 44 años, que serán 45 en unos días, un cumpleaños que celebrará en Primera Andaluza después de su reciente fichaje por el Rayo Sanluqueño.

