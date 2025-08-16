El City arranca con fuerza y golea al Wolverhampton

El Manchester City comenzó la Premier League con una exhibición. Los de Pep Guardiola vencieron 4-0 al Wolverhampton a domicilio en un encuentro en el que el nuevo fichaje, Reijnders, brilló con luz propia, firmando un gol, una asistencia y una actuación que ... lo confirmó como la gran novedad del estreno. Erling Haaland, con un doblete, volvió a mostrar su instinto voraz de cara a portería, mientras que Ryan Cherki se estrenó como goleador.

El primer golpe llegó en el minuto 34. Haaland, siempre bien posicionado, aprovechó un servicio al área para definir sin oposición y abrir el marcador. Solo cuatro minutos después, un error en la salida de balón del Wolverhampton dejó el esférico en los pies de Reijnders, que, asistido por Oscar Bobb, definió al palo largo para el 2-0.

En la segunda parte, el City no bajó el ritmo. En el 61, una jugada iniciada desde el centro del campo acabó en la banda derecha con Bobb, quien combinó con Reijnders. El neerlandés filtró un pase perfecto para Haaland, que fusiló con potencia para el 3-0.

Noticia Relacionada Los 2.000 millones de euros de Guardiola en fichajes Javier Asprón El entrenador español del Manchester City establece un nuevo récord de gasto en contratación de jugadores durante la última década

La goleada se cerró en el minuto 81 con el estreno goleador de otro de los refuerzos, Ryan Cherki. El ex del Lyon dejó una filigrana dentro del área antes de batir a José Sá con un disparo raso al palo izquierdo.

El City controló el encuentro de principio a fin, sin conceder ocasiones y asegurando sus primeros tres puntos de la temporada con autoridad. El próximo compromiso de los de Guardiola será el sábado 23 de agosto en el Etihad Stadium ante el Tottenham.