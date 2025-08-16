Suscribete a
El City arranca con fuerza y golea al Wolverhampton

Haaland, con un doblete, confirma que su olfato goleador sigue tan letal como siempre

La confesión de Guardiola: tras la actual etapa en el City se tomará un respiro

Eduardo R. Barrero

El Manchester City comenzó la Premier League con una exhibición. Los de Pep Guardiola vencieron 4-0 al Wolverhampton a domicilio en un encuentro en el que el nuevo fichaje, Reijnders, brilló con luz propia, firmando un gol, una asistencia y una actuación que ... lo confirmó como la gran novedad del estreno. Erling Haaland, con un doblete, volvió a mostrar su instinto voraz de cara a portería, mientras que Ryan Cherki se estrenó como goleador.

