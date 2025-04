Lucio: «Digan lo que digan, Simeone lo está haciendo bien»

Son 92 años bien vividos los que tiene Lucio (Serranillos, Ávila 1933), en los que le ha dado para universalizar sus huevos estrellados y dar de comer a reyes, presidentes, deportistas y famosos. Pero le queda una cosa por hacer: quiere operarse la vista. ... Dice que porque quiere seguir viendo bien los partidos del Atleti.

-¿Jugó al fútbol en sus años mozos?

-Mucho. Pero mucho, mucho. Y no sólo en mi barrio, que también. Jugué en Serranillos, en mi pueblo. Y lo hacía bastante bien. Siempre me ha gustado darle al balón.

-¿Como cuánto es usted del Atleti?

-Mucho. Y de toda la vida. Desde que nací, totalmente del Atleti.

-Con 90 años entiendo que tendrá usted infinidad de recuerdos bonitos de su Atleti. ¿Alguno es, para usted, especial?

-Cualquiera de esos partidos que le ganamos al Barcelona o al Madrid. Lo disfruto mucho cuando lo conseguimos. Pero al Madrid también le quiero no creas. Aun así, y con todo ese cariño, quiero que gane mi Atleti.

-Eso me lo tiene usted que explicar bien.

-Fácil. Don Santiago Bernabéu me quería muchísimo. Me decía que le acompañara a los partidos. A mí me gusta el fútbol y, sobre todo, la amistad. Y, cuando iba, siempre me sentaba a su lado. Codo con codo.

-¿Guarda algún secreto confesable de esa amistad?

-Te voy a contar una anécdota. Fíjate si me quería que una vez me dijo que yo tenía que ser el presidente del Gobierno. Estaba convencido de que si yo tuviera esa responsabilidad, todo iría bien. Ese era el aprecio que me tenía. Empezamos los dos desde abajo. Y nos encantaba nuestro trabajo. Nos consideramos los más ricos del mundo por tener tanto cariño de la gente.

-Amigo de Bernabéu, sin desmerecer a don Vicente Calderón, que también era su cómplice en la vida.

-Por supuesto. Hay que ser amigo de todos cuanto puedas. ¿Qué es eso de llevarte mal? ¿Quién puede estar bien teniendo enemigos? No hay que tenerlos por ninguna parte. Hay que portarse bien con la gente. Y tengo muy buena relación con otros presidentes del fútbol de hoy.

-¿Como Enrique Cerezo?

-Como Enrique, sí. Es un fenómeno. Siempre que puede, viene a comer con nosotros. Hace solo unos días, vino la directiva del Barcelona a comer aquí. Y les recibimos muy contentos, la verdad. Laporta es muy salado. Me gusta mucho su forma de ser.

-¿Qué es eso que le hace sentirse bien como rojiblanco?

-Pues te voy a decir algo que no se dice mucho, pero que es muy importante para mí. Creo que es el club más simpático de España. Bueno, ¡qué digo yo! A nivel mundial. El que más. Y, además, este año tiene un equipo muy bueno. Pero lo de la afición, es que es maravillosa. He recorrido el mundo y hablo con conocimiento de causa porque esto que digo yo me lo han repetido en otros países. No es casualidad. Es así.

-Después de caer en la Champions y en la Copa, ¿sigue pensándolo?

-Cómo no voy a pensarlo. Esta temporada hemos ganado a rivales complicadísimos. Y, aún sin ganar, hemos jugado bien. Simeone ha hecho una campaña muy buena, digan lo que digan. El Atleti es un equipo grandísimo. Y mira que yo he recorrido mucho mundo.

-Es usted único, intentando levantar el ánimo al aficionado rojiblanco.

-Yo les digo que sigan mirando al frente, con la cabeza alta. Hay que seguir. No desanimarte. Ya vendrán momentos mejores, pero hay que levantarse.

-Siendo tan conciliador, el disgusto por caer en Europa debió llevarlo mejor que la media.

-Yo siempre quiero que gane el Atleti. Pero, para mí, es más importante que los jugadores se lleven bien y se respeten en el campo. Y creo que eso pasó.

-Lo del arbitraje y el penalti…

-Pues no estuvo bien, pero vamos a dejarlo. No vale de mucho lamentarse. Lo que te dije: cabeza alta y a seguir para adelante.

-¿Qué jugador diría usted que es el mejor que ha visto jugar?

-Tengo muchos. Son muchos años y mucho fútbol visto. Pero yo diría que Di Stéfano y Enrique Collar. Para mí, los mejores, junto a Pelé, que era cliente nuestro, también. Un maravilloso jugador y muy divertido. Cuando acababa de comer, nos pedía que le bajáramos una guitarra y nos poníamos a tocarla como si no hubiera un mañana.

-La de confidencias que deben haberle contado ante unas buenas viandas...

-No tenga dudas. Venía mucho Luis Aragonés. Enorme amigo, también. Y, a menudo, se juntaban aquí, fueran del equipo que fueran. Y Pepe Navarro y el Pechuga San Román. Ellos dos se pasaban el día aquí. Todos los días.

-Cuénteme qué es lo que más le piden los deportistas en su restaurante.

-Lo primero que quiero que quede claro es que tengo al mejor maitre del mundo, Teodoro Martín. Al mejor. Y que aquí, cuando viene un deportista o alguna personalidad, viene a su casa. Y se siente así. Pedir piden de todo. Les gustan los huevos, claro. Pero también les encanta el solomillo y el entrecot. Lo piden muchos. Alguno también pide angulas, normal. Prefieren carnes y las piden más, pero, de vez en cuando, piden merluza.

-¿Cuáles son los platos estrella que le piden cuando van los futbolistas?

-Los huevos y el churrasco.

-Y Luis Enrique comiendo seis huevos al día…

-Si se come seis huevos al día, come demasiados huevos. Y eso que yo, hay días que me como cinco. Pero todos los días seis huevos es mucho.

-El Atleti lo tiene complicado, seamos honestos, ¿a quién ve ganando la Liga?

-Yo no puedo dejar de ver al Atleti como campeón. Si no, me da igual quien la gane. Piense que yo he estado yendo a mi asiento en el Metropolitano hasta hace nada, cada partido. Ahora no puedo, pero eso no cambia mi sentimiento.