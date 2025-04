Renato Tapia: «El fútbol es de lo poco que da alegría en Perú»

Renato Tapia (28-7-1995, Lima, Perú) es el único futbolista peruano que juega en una de las grandes ligas europeas. Abandonó su país con sólo 18 años para labrarse un futuro en el fútbol, fichando por el Twente holandés. Pronto dio el salto a ... un grande como el Feyenoord, y después llegó a España. Tras cuatro años en el Celta, hoy es uno de los pilares del CD Leganés pese a ser su primera temporada, y sabe que en su país están más pendientes de él cuando llegan citas como las de este sábado contra el FC Barcelona (21:00 horas). Como en el campo, no rehúye el choque. Capitán sin brazalete, entra al cruce para defender a su compañero Nastasic, acusado desde algunos sectores (también desde Barcelona) de un comportamiento «sospechoso» contra el Real Madrid, al abrirse en la barrera por donde entró la falta del 3-2 de Mbappé y quedarse impasible en la jugada del 2-2, mientras el propio Tapia sacaba bajo palos un remate de Bellingham.

—¿Se explican lo que le pasó a su compañero Nastasic en el Bernabéu?

—Son puras especulaciones. Es normal que la gente hable así, hay mucho aficionado del otro equipo que no les queda muy claro. Pero son errores puntuales que nos han pasado a todos. Al final tratas de mejorar tus errores, individuales y grupales, y es lo que hemos estado haciendo. Pero no creo que le hayan afectado las críticas. Yo muchas veces leo lo que ponen en las redes y me da risa, y si respondo es porque sé que hay mucho morbo. Pero él sabe lo que ha dado al equipo y lo que significa para el grupo, está muy bien y entrenando bien para ayudar al equipo.

Comiencen investigando qué hace su jugador 22, Matija Nastasić https://t.co/QMDtqI0Gdr pic.twitter.com/cnZ3DhurWf — Gravísimo (@FCGravisimo) March 30, 2025

—Llega el Barcelona a Butarque como líder imparable.

—Contra estos rivales hay muchos tabúes. Lo mismo pasó con ellos en la primera vuelta y con el Atlético después y les ganamos. Será totalmente distinto al de la primera vuelta, el Barça viene muy enchufado. Se juegan mucho, pero nosotros también. Estoy seguro de que el colectivo va a ser lo más importante y podremos sacar un buen resultado.

—Contra el Real Madrid se quejaron de la labor arbitral, precisamente por una falta que pitan de usted a Rodrygo y que acaba en el 3-2. ¿Siempre benefician a los mismos?

—El problema es que nosotros somos un equipo pequeño que trata de hacerse un espacio en una Liga en la que Madrid y Barcelona siempre luchan por ser campeón y es complicado para los árbitros. Yo siempre he respetado mucho su trabajo, pero el VAR tampoco es que sea eficaz al 100%, hay mucha interpretación del árbitro, y lo que significa falta para mí, para otro no lo es y viceversa.

—Cuando llegó al Leganés dijo que no veía positivo marcarse sólo el objetivo de la permanencia. ¿Cree que se debe ser más ambicioso?

—No tiene que ver con la ambición. Pero se habla de sumar unos puntos y ahora te das cuenta que con lo que tenías no te alcanzaba. No me refería a que el equipo pudiera estar en Europa, pero es importante no ponerse límites. Ahora nos ponemos a pensar que pudimos ganar en Pamplona, que el Alavés nos empató al final… Y como jugador y como persona llegar a un club y decir que sólo vengo a salvarme me parece simplista.

—Ha trascendido que hay malestar en el vestuario por el despido del director deportivo, Txema Indias.

—Más del 80% de este vestuario está aquí gracias a Txema. Más allá de lo profesional, Txema estaba día a día involucrado con nosotros como persona. Es complicado pensar que ya no va a estar en esta situación en la que estamos. Pero son temas administrativos que escapan a nuestras manos y ahora tenemos un motivo más para luchar, por él, y darle esa alegría de que el último año que estuvo el Leganés pudo mantenerse en Primera.

—Usted es una institución con su selección, el actual capitán. ¿Cómo se vive el fútbol en Perú?

—La gente allí es muchísimo más pasional, vive mucho el fútbol, es de las pocas cosas que da alegría en el pueblo peruano dentro de todo lo que está sucediendo en el país. Soy de los pocos peruanos que están en una Liga tan competitiva como la española y siempre he tratado de que la gente se sienta orgullosa de que haya un peruano en la élite y que se vean bien representados. Algo ha pasado en los últimos años en el fútbol peruano de menores, que no puede avanzar, y se sigue notando.

—Decidió no jugar la Copa América porque no llegó a un acuerdo con la Federación de Perú respecto al seguro médico en caso de que hubiera sufrido una lesión grave.

—Me prometieron algo y al final no cumplieron con nada. Trataron de hacer las cosas 'a la prepo' (con prepotencia) y me faltaron al respeto. Pensaron que al final iba a viajar porque era una Copa América y trataron de que aceptara algo que no era lo que me habían dicho. Y cuando vieron que no iba, se pusieron las pilas. Yo voy a la selección porque quiero a la selección, no porque nos paguen. Pero al final el perjudicado siempre es el jugador, que es el que no va, y no ven lo que hay detrás. Fue feo no poder ir, pero al final ha sido un aprendizaje más.

—En cambio le he escuchado que perdió su puesto en el Celta porque le acusaban de usarlo como 'taller de mecánica' para arreglarse para la selección.

—La gente en Perú olvida muy rápido y piensa que las cosas son de una manera que no es. Para el hincha es normal pensar que las cosas son de otra manera que te venden. Pero estoy tranquilo porque sé lo que he dado a la selección.

—Recientemente respondió por redes sociales a un aficionado que le cuestionaba su salida de Vigo y le decía que el Celta no le ofreció nada.

—La gente en Vigo me tiene mucho aprecio, conversé con gente dentro y fuera del estadio y me recordaban muy bonito y me quedo con eso. Pero ha quedado resentimiento porque creen que me fui porque quise y que quería más dinero. Quizá no encajaba en el formato que querían este año. Pero me fui tranquilo, di todo lo que pude, y espero que me recuerden como persona.

—Antes de fichar por el Leganés, el verano pasado se volvió a especular sobre un posible interés del Atlético de Madrid.

—Yo no hablé con nadie del Atlético de Madrid, pero sí sé que preguntaron por mí. Pero nada más. De todo lo que se publica creo que es real un 5%. Este verano me han vinculado a muchísimos equipos, pero yo he podido ver muy pocas de todas esas opciones de las que hablaban. Son parte de las especulaciones del mercado.