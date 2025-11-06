Flick se marcha muy enfadado de Bélgica: «Está bien que Lamine haya hecho un buen partido pero tenemos que hablar de muchas cosas»

Nuevo tropiezo de un Barcelona que dista mucho de ser el equipo arrollador del año pasado. Un capítulo más con el que Hansi Flick carga de razones su hartazgo en el banquillo del Barcelona. Tres goles encajados que reflejan la fragilidad defensiva del ... equipo. Eric García, que tuvo que ser sustituido en los últimos minutos por un golpe en la cara, reconoció las debilidades del equipo. «Nos crean mucho peligro, con dos pases se plantan dentro del área. Es algo que obviamente hay que mejorar. El equipo ha reaccionado bien, hemos tenido muchas ocasiones. Es jodido que empates y te marquen a los cinco minutos. No queda otra, hay que seguir», comenzó el explicando el futbolista en los micrófonos de Dazn.

Éric profundizó en su idea: «Esto es un trabajo de todos. Tenemos pérdidas de balón en zonas difíciles y creo que eso hay que minimizarlo». El defensor, con la nariz taponada por un apósito para parar la hemorragia nasal, añadió: «Creo que me han roto la nariz. Creo que después de todas las pérdidas de tiempo que ha habido podía haber dejado el último córner».

Frenkie de Jong salió muy serio y fue muy crítico con la actuación del equipo. Incluso dio la sensación que se mordía la lengua. «Es un partido que yo creo que tenemos que ganar pero obviamente tenemos que hacer cosas mucho mejor», apuntó el neerlandés, que abundó: «La autocrítica debe pasar por... Hay cosas que hay que ajustar, lo sabemos, lo estamos trabajando pero no siempre lo trasladamos al campo», aseguró muy serio. El centrocampista prosiguió: «Somos un poco débiles cuando nos hacen una contra, estamos mal en las vigilancias». Y se irritó cuando le recordaron las diferencias con el nivel mostrado la pasada temporada: «Lo del año pasado lo tenemos que dejar fuera ya. El año pasado tampoco fuimos el mejor equipo de Europa. Tenemos que mejorar porque el año pasado tampoco ganamos la Champions y también encajamos demasiados goles». Y fue contundente: «Si encajas tres goles es difícil ganar».

También estaba muy serio Hansi Flick, que valoró el partido. «No ha sido fácil, hemos creado varias ocasiones pero ellos lo han hecho muy bien. No hemos sido capaces de presionar sobre el balón, hemos perdido muchos duelos en el centro del campo y eso era muy importante para defender a los jugadores tan rápidos que tienen», empezó explicando. El técnico fue crítico: «Para nosotros se trata de intensidad, cuando estamos sin el balón. Hay que estar atentos cuando ellos nos generan con uno o dos toques. No hay que defender bien solo con la última línea sino también en el centro del campo». Y fue contundente cuando se le recordó el buen partido realizado por Lamine: «Para mí, de lo que se trata es que somos un equipo. Está bien que Lamine haya hecho un buen partido pero tenemos que hablar de muchas cosas».

Flick estaba molesto: «No ha sido fácil. Hemos creado ocasiones, ellos lo han hecho muy bien. Han sido agresivos, como esperábamos». Y aseguró que no se plantea excesivos cambios: «Somos el Barça y queremos jugar nuestro fútbol. Podemos hablar de cambiarlo todo, pero yo no soy ese tipo de entrenador. Jugaremos con nuestro ADN. No defenderemos en nuestro campo y jugaremos al contragolpe para ganar 1-0. Podemos defender el último tercio o continuar con nuestra filosofía. Haremos las cosas mejor». El germano prosiguió con su análisis: «El centro del campo ha presionado poco. Hemos perdido muchos balones, no ha sido fácil para la línea defensiva defender sus ataques rápidos. La última línea tiene que hacer las cosas mejor. Cuando no hay intensidad, no tienes opciones en Champions».

«El año pasado, cuando veías los goles en fuera de juego, eran por uno o dos metros. Este año nos está costando, estamos sufriendo», reconoció. «No había excusas, jugamos con el mismo once. Todo el mundo sabe que no estamos en el mejor momento, pero siempre intento ser positivo. Quizá después del parón vuelvan Raphinha, Joan Garcia y Pedri y Olmo y Lewandowski estén a otro nivel», puntualizó. Y volvió a referirse a Lamine Yamal: «Estoy contento de que haya vuelto a este nivel, pero no sabemos cómo estará el próximo domingo. Lo importante es que maneje esta situación, porque no es fácil. Tiene que ser muy consciente sobre cómo entrenar y los tratamientos. Si lo lleva bien, esperamos que el dolor desaparezca. No es fácil».

También estaba muy tocado Fermín, que casi no encontraba palabras para justificar el empate. «Es difícil de explicar. No hemos estado bien, en los goles nos han generado tres ocasiones claras y las tres han sido gol. Este empate nos sabe a poco», empezó explicando, que no pudo peros a las tablas: «No hemos sabido parar sus contras. Miraremos y analizaremos lo que ha pasado. Esto puede suceder, hay que mejorar». Y concluyó: «Somos el Barça y tenemos que ganar todos los partidos, sobre todo en la Champions, Hay que hacer autocrítica».

Lamine Yamal también fue interrogado al término del partido. «Sabor agridulce, queremos ganar siempre porque somos el Barça pero ya hay que pensar en el partido siguiente», comentó. Y se mostró crítico: «Es muy difícil ganar cuando encajas tres goles, es lo que tenemos que mejorar, con lo que me quedo es que no hemos podido conseguir la victoria». Yamal quiso reivindicarse: «Se ha hablado mucho de mi pubalgia, que estaba triste y no era verdad». Y se refirió a los silbidos que le dedicó la grada: «No es casualidad, si me pitan es porque hago bien mi trabajo».

Laporta fue protagonista en la previa del partido, cuando fue cuestionado por las información publicada por este diario, en la que salvador Sostres aseguraba que Hansi Flick había comunicado a su 'staff' su hartazgo y su intención de no proseguir en el Barcelona a pesar de tener contrato hasta 2027. También lo fue al final del duelo, cuando los aficionados que acudieron a ver el partido le abuchearon al término del duelo. «Barça sí, Laporta no», le gritaron cuando se retiraba.

«Me consta que Flick está a gusto en el Barça y le hace ilusión volver al Spotify y ser el entrenador de un club que inaugure un estadio para 105.000 espectadores». Al menos en voz alta, el dirigente se mostró tranquilo con el futuro de su entrenador, pese a la decisión que le ha trasladado a sus ayudantes de abandonar el equipo azulgrana a final de temporada, información destapada por ABC y sobre la que fue preguntado un día después el presidente ante la fachada principal del Ayuntamiento de Brujas, antes de la recepción del alcalde de la ciudad, Dirk de Fauw, y de la comida oficial de directivas.

Laporta también habló de Lamine Yamal, sobre el que apuntó: «Es un genio y voy a protegerlo. Estoy a su lado y le voy a apoyar. Es un jugador genial, que tenemos la suerte de haber generado nosotros. Lo que voy a hacer es protegerlo y estar alineado con él. Es un chico de 18 años al que la fama le ha venido de golpe. No es fácil de digerir y él lo lleva con naturalidad. También está trabajando mucho y es admirable. He visto cómo es su proceso de recuperación e, igual que Gavi, se están esforzando al máximo con los recuperadores«.