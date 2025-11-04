Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Fútbol

Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

El técnico se declara frustrado por la actitud dispersa de algunos jugadores

El alemán lamenta el poco respaldo recibido de los directivos

Messi busca candidato para echar a Laporta

Hansi Flick
Hansi Flick EFE
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hansi Flick lleva desde septiembre diciendo a su 'staff' que quiere marcharse. Está «muy cansado». Aunque es verdad que el técnico alemán siempre había sugerido que su estancia en el club no se prolongaría más allá de las tres temporadas -Pep estuvo 4; Cruyff, ... 6- parece que tras el inicio irregular de su segunda temporada ha decidido que tiene bastante. No se lo ha comunicado a Deco ni a Laporta, pero sí lo ha comentado con sus ayudantes, analistas y colaboradores, a quienes ha confesado la frustración que le produce la actitud dispersa de los jugadores y el poco respaldo que ha encontrado en la directiva. Son los motivos por los que, de momento, tiene pensado anticipar un año su adiós.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app