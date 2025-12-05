Suscribete a
«Xabi Alonso sólo ha tardado medio año en darse cuenta de lo que Ancelotti supo nada más llegar, que no puedes navegar sin convencer antes a la tripulación»

El mueble cama de Xabi Alonso

Xabi Alonso y Vinicius, a punto de fundirse en un abrazo en San Mamés
Juanma Rodríguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ancelotti cuenta que su idea inicial cuando llegó al Real Madrid consistía en jugar con un 4-4-2. Su antecesor en el cargo, Mourinho, lo hacía habitualmente con un 4-3-3, pero él tenía otro plan en su cabeza, salir con Cristiano  ... y Benzema arriba: «Pronto quedó claro que CR7 prefería partir desde una posición más abierta y atacar desde allí». Y aquí llega el toque de genialidad de Carlo: «Si él quería eso, no era cuestión de decirle que cambiara». Y el final del cuento es conocido por todos: 51 goles la primera temporada y 61 la segunda. Y la décima.

