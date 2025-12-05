Ancelotti cuenta que su idea inicial cuando llegó al Real Madrid consistía en jugar con un 4-4-2. Su antecesor en el cargo, Mourinho, lo hacía habitualmente con un 4-3-3, pero él tenía otro plan en su cabeza, salir con Cristiano ... y Benzema arriba: «Pronto quedó claro que CR7 prefería partir desde una posición más abierta y atacar desde allí». Y aquí llega el toque de genialidad de Carlo: «Si él quería eso, no era cuestión de decirle que cambiara». Y el final del cuento es conocido por todos: 51 goles la primera temporada y 61 la segunda. Y la décima.

El entrenador con más títulos a lo largo de la historia de un club con 123 años y algún que otro trofeo en sus vitrinas prefirió ser permeable a la opinión de su jugador franquicia, el futbolista más importante del Madrid tras don Alfredo di Stéfano. No cedió, no, sino que cambió su idea en pos de un bien superior. No tuvo miedo a lo que dijeran de él, no fue dogmático sino práctico. Y acertó.

Ancelotti acertó porque el fútbol es de los futbolistas. Si tienes buenos jugadores vas a estar más arriba y si los tienes peores vas a estar más abajo… salvo que seas 'Magia' Bordalás. El otro día dije en una tertulia que me gustaría ver al actual entrenador del Getafe dirigiendo al Real Madrid o al Barça y alguien estalló en carcajadas. Le hizo gracia porque vivimos del cliché. No daré nombres para no faltar al respeto a nadie pero lo que hace Bordalás con la plantilla que tiene es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces 2.0. ¡Está séptimo! A este hombre le tendrían que levantar una estatua ecuestre en la Avenida Teresa de Calcuta. Póngase a ello, Torres. Caballo blanco, 'of course'.

Xabi Alonso sólo ha tardado medio año en darse cuenta de lo que Ancelotti supo nada más llegar, que no puedes navegar sin convencer antes a la tripulación: ¡si hasta dudaron de Colón!

Zidane tampoco tenía demasiada experiencia cuando le pidieron que dirigiera al primer equipo pero él ya venía convencido de casa. Resulta que, seis meses después, lo más parecido al rock and roll prometido por el tolosarra allá por el mes de mayo ha sido el 0-3 de San Mamés, y con un sistema muy parecido al del viejo Carlo, aquel gestor de vestuarios despistado que sólo ha ganado treinta títulos a lo largo de su carrera. Arrepentidos y negociadores los quiere Dios. Y yo, más modestamente, querría ver qué hace Magia Bordalás con mejores jugadores.