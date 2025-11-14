Suscribete a
Cristiano Ronaldo, expulsado por primera vez en la selección lusa con roja directa

Las imágenes mostraron un codazo del capitán de Portugal al defensa irlandés Dara O'Shea en una disputa sin balón

Cristiano Ronaldo reacciona tras recibir una tarjeta roja
Cristiano Ronaldo reacciona tras recibir una tarjeta roja Reuters

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Portugal necesitaba vencer a Irlanda para garantizar su presencia en el próximo Mundial, pero terminó cayendo por 2-0 en Dublín en una noche marcada por la expulsión de Cristiano Ronaldo, la primera del capitán con la selección nacional en sus ... 22 años de carrera.

