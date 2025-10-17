Suscribete a
Cagancho con Lamine Yamal

«Las llaves de Messi las tiene ahora él, con la única pero notable diferencia de que Lionel era un futbolista hecho y derecho mientras que Lamine es un proyecto de gran jugador»

Flick y Lamine Yamal
Juanma Rodríguez

Marçal Lorente contó el martes en 'El Chiringuito' que Laporta presionó a Flick para que Yamal no fuera suplente ante el PSG en la Champions. Resulta que Lamine llegó tarde a otro entrenamiento y el entrenador, de la escuela de Lattek, tomó la decisión ... de dejarlo en el banquillo ante el equipo de Luis Enrique. Por cierto que al asturiano también le mandaron en su día al motorista cuando, envalentonado pero aún ignorante de la cruda realidad que le rodeaba, aseguró en rueda de prensa que allí no había más líder que él. El encargado de bajarle los humos fue Mascherano: señaló a Messi y le susurró al oído que en el Barça mandaba el argentino. ¿'Capicci'? Lucho fue dócil y ganó Liga, Champions y Copa gracias a Leo.

