Irene Paredes: «Lo que dijo Tomé sobre la convivencia en la selección quedó un poco raro»

Se respira un inusual ambiente de tranquilidad en la selección española. Concluidas, o al menos aparcadas, las polémicas y conflictos judiciales, la campeona del mundo afronta un doble compromiso frente a Portugal en el ecuador de la Liga de Naciones, en su camino hacia la ... reválida de este título y la preparación para la Eurocopa de este verano. Allá por noviembre, la segunda ausencia consecutiva de Irene Paredes (Legazpi, Guipúzcoa, 1991), que ahora suma dos presencias seguidas, provocó una controversia avivada por las declaraciones de Montse Tomé, en las que dejó entrever que la defensa del Barcelona, además de las tampoco citadas Jenni Hermoso y Misa, suponían un problema para la convivencia del grupo. Paredes atiende a ABC y, aunque menos tiempo del esperado, confiesa que las palabras de la seleccionadora «quedaron un poco raras», lo que provocó una conversación entre capitana y Tomé para arreglar ese «malentendido».

-¿En qué punto se encuentra la selección española?

-Creo que estamos en un buen momento. Estamos con ganas de seguir ganando partidos. Es verdad que venimos de dos últimos en los que quizás el rendimiento no fue el mejor. Ganamos el primer partido, perdimos el segundo. Pero bueno, estamos con ganas. Venimos de la Liga muy rodadas. La gente está en un momento bueno y con ganas de competir.

-En cuestión de meses un equipo que parecía invencible ha pasado a ser vulnerable. ¿Qué ha cambiado?

-Hay momentos de la temporada, momentos de la gente. Al final somos un grupo de personas. Lo de ser invencibles... quizás la sensación fuera haya cambiado, pero dentro del vestuario es la misma. Confiamos muchísimo en el equipo, en cada jugadora, en el rendimiento que podemos dar. Luego hay veces que sale mejor, otras veces que hay cosas que tenemos que corregir y estamos en ese camino.

-¿Qué tienen que tener para acudir de la mejor forma al gran objetivo de este verano, la Eurocopa?

-Tenemos muchas cosas. Tenemos un equipo muy variado, con mucha calidad, mucha capacidad de trabajo, mucha experiencia en momentos importantes en torneos grandes. Hay que ir limando esos errores o situaciones que en momentos no se hayan gestionado bien. Además, confío plenamente en que el trabajo va a ser bueno, en que los análisis vayan a ser buenos, en que saldremos preparadas con el plan de partido para poder rendir. Luego, evidentemente, hay que ir ahí y jugar. Las selecciones son fuertes y al final es que estés en el día adecuado en tu mejor nivel.

-Repite convocatoria después de sus dos ausencias tras los Juegos Olímpicos. ¿Siente que está a su mejor nivel de nuevo?

-Sí, después de los Juegos tuve una lesión en la que me lo tomé con tranquilidad porque creía que era adecuado para recuperarme bien, para hacer una buena base de acondicionamiento físico, para que me ayudara a aguantar toda la temporada. Me centré en eso, creo que he vuelto a un buen nivel y por eso es por lo que estoy aquí.

-¿Cómo es su relación con Montse Tomé¿ ¿Ha cambiado en algo después de sus dos ausencias?

-En el momento que no me convocó es verdad que salía de lesión. No estaba bien. Lo único que hice fue centrarme en recuperarme bien, estar bien, rendir bien con el club. En el momento que he estado bien me ha llamado. La relación es buena. Siempre ha sido buena.

-Tras su segunda ausencia, la seleccionadora hizo unas polémicas declaraciones en las que dejó entrever que las futbolistas no convocadas suponían un problema para la convivencia del grupo. ¿Lo entendió?

-Bueno, sí que quedó un poco raro quizás. A posteriori tuvimos una conversación que, evidentemente, no va a salir. Pero arreglamos esa conversación sobre ese malentendido. Yo quiero estar aquí, ella quería que estuviera. Y al final rindiendo bien, que de eso se trata, de que yo esté a un buen nivel.

-Una de las ausencias que se mantiene es la de Jenni Hermoso. ¿Cree que se debe a todo lo ocurrido en el juicio por el beso de Rubiales?

-Yo no sé las razones. Yo sólo sé, por lo que hablo con ella y lo que veo en los medios de comunicación, que quizás ha tenido una temporada en la que no estaba rindiendo tan bien, pero que ahora vuelve a estar a un buen nivel. Soy consciente de que ella quiere estar aquí. La que decide es la seleccionadora. Tendrá sus razones. Yo solo espero que si está bien y le necesita, supongo que le llamará. ¿Y si no? Pues es porque está muy difícil volver a venir a la selección. Hay mucha, mucha gente preparada y cada vez es más complicado. Supongo que si sigue estando así de bien tendrá más opciones.

-¿Cómo lleva Jenni todo lo ocurrido en los últimos meses?

-Lleva año y medio pasando por una situación muy, muy complicada. Rendir así también es complicado. Por eso te decía que han pasado unos meses en los que quizá a nivel deportivo tampoco estaba tan bien, pero me consta que está mucho mejor, que vuelve a ser feliz, a sonreír y que es lo que le hace luego estar mejor en el campo.

-Usted se erigió como portavoz del sentir del vestuario tras la sentencia que condenó a Rubiales por agresión sexual pero exculpó al resto de acusados de las coacciones. Entre ellos, personas como Albert Luque o Rubén Rivera, quienes se sintieron traicionados por ustedes. ¿Lo entiende?

-Lo que pasó ya se aclaró en el juicio. Lo hemos hablado suficiente y creo que ahora es momento de mirar hacia adelante, de hablar de las cosas que tenemos, de los partidos que tenemos por delante, de lo bien que estamos y de las cosas que quedan por venir con la selección.