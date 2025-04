El Granada masculino perdió el viernes en Tenerife, luego el que se puso a sangrar otra vez fue el Granada femenino. Así de crudo e ilógico se cuenta últimamente este negocio llamado fútbol. Porque las jugadoras del equipo andaluz no tienen que preocuparse tanto de ... sus cosas, ganar sus partidos, como de las de los demás, que los varones del club logren el retorno a Primera División. Y así se lo han dicho. «Si el equipo masculino asciende, mantendremos los presupuestos. Si no, habrá recortes. El equipo será inviable en la Liga F«, les soltó a la cara un ejecutivo tras reunirlas.

Por eso donde más dolió la derrota del Granada en Tenerife (2-1) fue en el vestuario femenino, indiscutible revelación de La Liga F, quintas en la tabla, supervivientes durante 72 minutos este domingo ante el todopoderoso Barça (0-2 acabaron perdiendo). Porque a pesar de su excelente temporada, su futuro, la composición de la plantilla del curso que viene, su viabilidad en la máxima categoría, pasa por lo que hagan sus vecinos de club. Ya lo saben. Dependen de ellos. Y lo peor es que no parece una empresa fácil ese exigido ascenso de los varones, octavos, a diez puntos de la plaza directa y a cinco de la repesca. Aunque la segunda española es un sobresalto clasificatorio continuo.

El Granada femenino tiene un presupuesto de 1.500.000 euros y, como en otros clubes de la categoría, cierta tensión de tesorería (esa es otra guerra de la que también habrá que hablar próximamente). Los ingresos que le llegan desde la Liga F en concepto de derechos comerciales (vendidos a LaLiga masculina), de televisión y subvenciones del CSD cubren aproximadamente dos tercios. El otro medio millón sale de lo que desvía el club de sus ingresos por la sección masculina. No es autosuficiente.

Así que, en resumen: si los chicos del Granada ascienden, y mantienen el correspondiente nivel de ingresos por los derechos de televisión, la sección femenina tendrá continuidad. Si no, la gran hazaña del Granada femenino, su excepcional temporada, no habrá servido de nada. Normal que cuando en ese camerino pregunten que dónde jugamos el siguiente partido no les digan tanto que el domingo 13 en Tenerife, cuando vuelve la LigaF del parón de selecciones, sino que este sábado 5 en Los Cármenes contra el Almería, de la Hypermotion. Es ahí de verdad donde estas enromes futbolistas se están jugando las habichuelas.