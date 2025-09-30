El Madrid, a cicatrizar en Almaty la herida del derbi

Dijo Xabi, nada más sentarse ayer en la sala de prensa del Estadio Central de Almaty, que tanto las victorias como las derrotas debían durar 24 horas. Seguramente, no le falte razón, pero la realidad es que una manita del Atlético, algo que no sucedía desde 1950, no es una derrota más: «A la hora de dar dos pasos hacia adelante, a veces hay que dar uno para atrás. Duele, ha dolido, pero ya estamos en modo Champions».

El tolosarra sabe que su equipo no estuvo a la altura en el derbi, pero una vez hecho el análisis dentro del vestuario, ya centra su trabajo en sumar tres puntos más en Europa: «No hay que quedarse solo con la actitud en el derbi, sino también con razones futbolísticas, porque no estuvimos a nuestro mejor nivel». Nivel que debe aumentar el Madrid esta noche el Almaty, aunque el rival sea el más flojo de la Champions.

Llega el equipo a Kazajistán con bajas importantes en defensa. No hay laterales derechos, ni tampoco están Militao ni Rudiger. Así que existe la posibilidad de que Valverde juegue de lateral derecho, una posición que no le gusta: «No nací para jugar de lateral, no crecí jugando ahí. Fue un momento de emergencia lo de la pasada temporada, pero siempre tuve la duda de si esos partidos pudieron ser un poco de suerte o una noche espontánea», confesó el uruguayo, que también fue contundente con los que afirman que se ha negado a jugar en ese puesto: «Nunca me he negado a jugar en ninguna posición y es raro que salga algo así. Siempre doy lo mejor de mí en cualquier sitio. Podéis preguntar a Ancelotti, a Zidane o a Xabi. Y también a los compañeros».

Como cada once de Xabi, habrá cambios. Alaba, Fran García, Rodrygo, Brahim y Gonzalo tienen serias opciones de ser titular, pero el mal derbi puede provocar que Alonso no se atreva a tanto cambio. Imperdonable si el Madrid no gana esta noche el Almaty, y Xabi lo sabe. Viene de una estoca con varias trayectorias.