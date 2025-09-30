Suscribete a
Koke toma las riendas del Atlético

El conjunto rojiblanco recibe al Eintracht henchido de moral tras el derbi, una actuación memorable en la que el capitán tomó el mando y marcó el compás de los suyos

Götze, un héroe mundial truncado por el gol de su vida

Koke, durante el derbi madrileño el pasado sábado
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Regresa la Liga de Campeones al Metropolitano para la visita esta noche del Eintracht de Fráncfort y en el estadio rojiblanco todavía resuenan los ecos de la histórica tarde vivida el pasado sábado. Llegaba el Atlético al derbi con la peor puntuación de la ... era Simeone y ante un Madrid que contaba sus partidos por victorias. Ni los más optimistas del lugar podían intuir lo que estaba por llegar. El conjunto rojiblanco pasó por encima de su eterno rival con una superioridad rara vez vista en un partido de tal magnitud. Una goleada para el recuerdo, la primera manita en 75 años, en la que los de Simeone rayaron la excelencia.

