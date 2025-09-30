Koke toma las riendas del Atlético

Regresa la Liga de Campeones al Metropolitano para la visita esta noche del Eintracht de Fráncfort y en el estadio rojiblanco todavía resuenan los ecos de la histórica tarde vivida el pasado sábado. Llegaba el Atlético al derbi con la peor puntuación de la ... era Simeone y ante un Madrid que contaba sus partidos por victorias. Ni los más optimistas del lugar podían intuir lo que estaba por llegar. El conjunto rojiblanco pasó por encima de su eterno rival con una superioridad rara vez vista en un partido de tal magnitud. Una goleada para el recuerdo, la primera manita en 75 años, en la que los de Simeone rayaron la excelencia.

Resulta difícil elegir un nombre por encima del resto a la hora de evaluar una actuación coral como la protagonizada por el Atlético en el derbi. A excepción de los fallos en defensa, en los que volvieron a salir señalados Le Normand y Lenglet, que permitieron al Madrid remontar, todo lo demás funcionó a la perfección. La potencia infinita de Llorente, el criterio de Barrios, los incansables Giuliano y Nico González, la rebeldía de Sorloth, una nueva aparición estelar de Julián Álvarez... y Koke, la sempiterna brújula que mejor marca la dirección de los rojiblancos.

Afrontaba el capitán su decimoquinta temporada en el primer equipo del Atlético después de ver sensiblemente reducida su participación. El año pasado, su nombre apareció únicamente en 28 onces titulares, la cifra más baja desde su primera campaña completa en el Vicente Calderón. Simeone advertía durante sus primeras comparecencias que tanto Koke como Griezmann tendrían un rol diferente, más secundario, algo que ambos acogieron de buen grado en beneficio del equipo. En el caso del madrileño, fueron 46 los minutos que disputó en las tres primeras jornadas, saldadas con tres pinchazos ante Espanyol, Elche y Alavés que alejaron al Atlético de la cabeza.

Lo que llevó al técnico argentino a devolverle la manija del centro del campo al capitán. Koke disputó los 90 minutos en la primera victoria de la temporada, en la que ordenó el juego y marcó el ritmo del encuentro, acelerado en el activo inicio y paciente en la segunda mitad para anular las virtudes del Villarreal. Unos días después, llegó la visita a Anfield. Simeone apostó de inicio por el músculo de Gallagher, aunque pocos minutos después del descanso recurrió de Koke. Poco impacto tuvo en plena ebullición ofensiva del Liverpool, pero con el paso de los minutos el discernimiento del capitán ayudó a equilibrar el partido, resuelto en el descuento para los 'reds'.

Tras ello, el número '6' de Koke no ha vuelto a salir del once titular. 90 minutos en Mallorca, donde el buen juego del equipo no se tradujo en el marcador y después el Atlético fue incapaz de defender la ventaja conseguida con un hombre menos, mientras que frente al Rayo, la agónica remontada se produjo ya sin el madrileño en el campo. Entonces, llegó el derbi. Cuando se acerca un enfrentamiento ante un rival de envergadura como es el Madrid, es recurrente el debate de si es preferible una medular con más fútbol o con más físico. El sábado, el capitán fue un desborde en ambas facetas.

En su encuentro número 43 frente al eterno rival, en el que igualó a Sergi Ramos como jugador con más derbis madrileños disputados, Koke dio toda una lección. El primer escalón de la construcción ofensiva que desarmó a los de Xabi Alonso, un apoyo constante, un despliegue físico encomiable y una labor defensiva y de presión determinante. Una actuación emocionante a la que le sumó una asistencia de escuadra y cartabón a la cabeza de Sorloth en el empate atlético antes del descanso.

«Magistral»

Como suele ser habitual, los momentos y partidos de mejor juego en el Atlético llegan con Koke sobre el terreno de juego. El faro de un equipo que el sábado deslumbró como pocas veces y que llevó incluso al llanto a Simeone. «El partido de Koke fue magistral. Le admiro a él y a Griezmann porque le dan al Atlético todo lo que tienen desde el lugar que tienen, sean tres minutos o 90 durante tres partidos seguidos», sostuvo después el argentino, a quien se le percibe la emoción cada vez que se deshace en elogios hacia estas dos leyendas del club.

«Un partido para la historia, aunque solo son tres puntos» fue la definición de Koke sobre el derbi. Porque, con todo, la cabeza de la Liga todavía se encuentra a siete puntos y en la Champions todavía no ha estrenado su casillero, algo que buscará esta noche ante el Eintracht, líder tras la primera jornada gracias a su goleada al Galatasaray. Un largo camino por recorrer insuflado de moral y con la tranquilidad de que las riendas rojiblancas residen en su capitán.