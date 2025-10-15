Suscribete a
De la Fuente, mejor que la mejor selección

El técnico riojano supera en los datos al equipo entrenado por Del Bosque que ganó el Mundial y la Eurocopa y estuvo 29 partidos oficiales sin perder

Mikel Merino, el arma más influyente

La prueba del 9: Borja y Samu contra los fijos

Luis de la Fuente, en Zorrilla reuters
José Carlos Carabias

Junto a conceptos en desuso en el fútbol (la teoría de las buenas personas como virtud para acudir a la selección española o su apelación a la fe religiosa como nutriente de energía), Luis de la Fuente emplea otros términos rotundos. La palabra insaciable ... forma parte de su vocabulario para definir al grupo de jugadores que, ambiciosos por sistema, aspiran a ganar y ganar y volver a ganar, como resumió el fútbol uno de sus predecesores en el cargo, Luis Aragonés.

