Fútbol

Julen Lopetegui, K.O. tras recibir un balonazo en el Qatar-Emiratos Árabes

El técnico vasco ha clasificado a la selección qatarí para el Mundial 2026

J. A: P.

Julen Lopetegui ha logrado la hazaña de clasificar a Qatar para el Mundial 2026 después de la victoria del anfitrión de la pasada Copa del Mundo ante los Emiratos Árabes Unidos en la fase de clasificación asiática. El técnico vasco, que llegó al equipo en ... mayo, estará en su primera fase final mundialista después de quedarse a las puertas de dirigir a España en Rusia 2018. Luis Rubiales lo echó en Krasnodar a pocas horas del debut, después de anunciarse su fichaje por el Real Madrid.

