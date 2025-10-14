Julen Lopetegui, K.O. tras recibir un balonazo en el Qatar-Emiratos Árabes

Julen Lopetegui ha logrado la hazaña de clasificar a Qatar para el Mundial 2026 después de la victoria del anfitrión de la pasada Copa del Mundo ante los Emiratos Árabes Unidos en la fase de clasificación asiática. El técnico vasco, que llegó al equipo en ... mayo, estará en su primera fase final mundialista después de quedarse a las puertas de dirigir a España en Rusia 2018. Luis Rubiales lo echó en Krasnodar a pocas horas del debut, después de anunciarse su fichaje por el Real Madrid.

La alegría de la clasificación estuvo acompañada por un pequeño susto. Durante el partido, Lopetegui quedó K.O. tras recibir un balonazo en la banda tras un despeje de Assim Madibo, jugador de su propia selección.

Blauw oog voor Qatar-bondscoach Julen Lopetegui 😵🇶🇦 pic.twitter.com/CJ9n8TEBtQ — ESPN NL (@ESPNnl) October 14, 2025

Lopetegui cayó al suelo tras recibir el impacto del balón, y tuvo que ser asistido para volver a levantarse. Al recuperarse, el vasco mostraba en el rostro las señales enrojecidas del golpe.

Khoukhi (49) y pedro Miguel (74) dieron ventaja a la selección qatarí. Adil, en el 98, acercó a los Emiratos Árabes, que tendrán que ir a una repesca para seguir soñando con el Mundial.