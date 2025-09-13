Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Fútbol

Flick confirma la baja de Lamine Yamal y carga contra De la Fuente

«Jugó con España con dolor y eso no es cuidar a los jugadores», acusó el técnico germano

El 'Mono' Burgos revela su encuentro con Laporta tras dejar Movistar por el comentario sobre Lamine Yamal

Lamine Yamal durante un partido con la selección española
Lamine Yamal durante un partido con la selección española AP
Sergi Font

Sergi Font

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Barcelona regresa a la competición después del parón de selecciones. Se medirá este domingo al Valencia pero no podrá contar con Lamine Yamal, su gran estrella y jugador franquicia. Hansi Flick elevó la voz ante este contratiempo para señalar a Luios de ... la Fuente y y su gestión de los minutos que participó el atacante ante Bulgaria y Turquía defendiendo la camiseta de España. «Tiene molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle», apuntó el entrenador del equipo azulgrana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app