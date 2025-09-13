Flick confirma la baja de Lamine Yamal y carga contra De la Fuente

El Barcelona regresa a la competición después del parón de selecciones. Se medirá este domingo al Valencia pero no podrá contar con Lamine Yamal, su gran estrella y jugador franquicia. Hansi Flick elevó la voz ante este contratiempo para señalar a Luios de ... la Fuente y y su gestión de los minutos que participó el atacante ante Bulgaria y Turquía defendiendo la camiseta de España. «Tiene molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle», apuntó el entrenador del equipo azulgrana.

La cara de Flick lo dijo todo cuando se le preguntó por la ausencia de Lamine Yamal en el entrenamiento de este sábado, previo al partido liguero ante el Valencia. «Será baja. Es una lástima. Jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó por los problemas entre los partidos. Eso no es preocuparse de los jugadores. La selección española tiene a los mejores del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa», expuso.

Flick también desveló no haber hablado con De la Fuente de este asunto y recordó que es voz autorizada por haber sido en su momento seleccionador de Alemania. «Lamine jugó 73 y 79 minutos. No he hablado con el seleccionador español, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena», zanjó.

Hansi Flick también explicó los motivos de sus quejas tras los primeros partidos disputados por el Barcelona y que aludían al rendimiento de sus jugadores: «Para mí, hay cosas que suceden, en el campo o vestuario... pero son cosas de mi trabajo que debo resolver. Quiero que todos se centren en el bien del equipo. Saben lo que hay que hacer. La diferencia entre los buenos y los excelente es que todos están en la buena posición. Todo el mundo ocupa la posición adecuada, presiona... y si piensas que solo das el 50 o 60 no basta, y eso se lo quiero decir. La gente se merece el cien por cien de cada jugador y nos hizo ganar títulos. Hasta mañana».