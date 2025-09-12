'Mono' Burgos revela su encuentro con Laporta tras dejar Movistar por el comentario sobre Lamine Yamal: «Presidente, no me diga...»

Las cámaras enfocaron a Lamine Yamal cuando este se dirigía el túnel de vestuarios mientras golpeaba el balón con el hombro y ambos pies. «¡Mira qué calidad y qué toquecitos de Lamine!», exclamó Susana Guasch, la presentadora del programa previo que se estaba emitiendo en ese instante en Movistar Plus+ con motivo del PSG - Barcelona de la Champions 2023-24. A lo que Germán 'Mono' Burgos añadió: «Ojo a que si no le va bien termine en un semáforo. El fútbol es como la vida».

La escena despertó numerosas reacciones en las redes sociales inmediatamente después y provocó que PSG y Barça vetasen a Movistar, la única cadena con derechos de la competición en nuestro país. Una medida inusual pero tomada a raíz de la repercusión alcanzada por el comentario de 'Mono' Burgos.

Horas después, Movistar Plus+ emitió un comunicado en el que condenaba lo sucedido y adelantaba que adoptaría «las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse». Un día más tarde ya era oficial que el argentino dejaba de ejercer como comentarista en el canal.

Su verdad y el encuentro con Laporta

Ha transcurrido casi un año y medio de aquello y Germán Burgos no ha vuelto a la televisión. Tampoco a los banquillos. Al menos, profesionalmente, porque sí ha encontrado acomodo en el Nuevo Pinto, equipo de la regional madrileña. Aunque esta semana se pasó por El Cafelito, el espacio presentado por Josep Pedrerol.

Lógicamente, en la entrevista se habló de aquel episodio por el que le cayó una oleada de críticas. «Quizás no hay malabaristas y gente divina... Solamente hay un poco en la Castellana, que creo que hay uno. ¿Dónde se ve el talento?», lanzaba la pregunta 'Mono' Burgos al aire. «En la calle», replicó Pedrerol. «Gracias, entendiste todo», contestó el antiguo ayudante de Simeone en el Atlético de Madrid.

«En realidad es un elogio en forma de chiste», se explicaba 'Mono' Burgos, que recordó su apodo. «Lo bueno de todo esto es que me dicen 'Mono', entonces no encaja por ningún lado».

Aun así, Burgos, en su intento por aclarar lo ocurrido, trató de ponerse en contacto con el jugador. «Mandé mensajes a la familia y mandé mensajes a todo el mundo... hasta que me encontré con Laporta el año pasado en un Rayo - Barcelona. Me presento a Laporta con un 'Hola, soy Germán Burgos' y me dice '¡Mono, querido!' y le contesto 'no, presidente, no me diga 'Mono'' Y me dice 'yo soy hombre de fútbol y se ha ido todo de madre'», revela junto a Josep Pedrerol.

«Llamé yo para salir. Les dije que me bajaba para no crear problemas ni crear malestar» 'Mono' Burgos

La reacción de Laporta fue la de muchas más personas, como reconoció Burgos. «Recibí un afecto que no lo esperaba. Se entendió rápidamente», si bien la repercusión alcanzada en las redes sociales acabó con su salida de la cadena. «¡Llamé yo para salir! Vi que la empresa paga una fortuna para que los jugadores salgan a hablar y no estaban. Dije 'chao'. Les dije que me bajaba para no crear problemas ni crear malestar», se sinceró.