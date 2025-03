Grave lesión de Alexia Putellas, que dice adiós a la Eurocopa

«Desde fuera se nos está pidiendo mucho. Parece que se olvida que no hemos hecho nada a nivel internacional. Creo que hay siete u ocho selecciones de un nivel muy parejo. Solo en la edición del 97 llegamos a semifinales y en las posteriores solo hemos alcanzado los cuartos. Resulta sorprendente que se nos dé como favoritas para ganar. Está claro que eso indica que tenemos un buen equipo y que podemos hacer cosas grandes, pero no hemos hecho nada aún», explicaba Alexia Putellas en una reciente entrevista con ‘XLSemanal’. Gran parte de ese favoritismo sobre el que flota la selección nacional en la Eurocopa que comienza hoy se debe al ascendente que tiene la capitana del Barcelona sobre el combinado español, pero la mejor jugadora del mundo no podrá ayudar a sus compañeras porque este martes se ha lesionado de gravedad y estará más de medio año de baja.

Horas después de que la Federación informara de que la jugadora había sufrido una entorsis (torsión) en su rodilla izquierda, las pruebas han confirmado los peores temores: rotura del ligamento cruzado y adiós a la Euro.

Las casas de apuestas han sufrido un descalabro cuando ha trascendido el alcance de la lesión sufrida por la catalana durante el entrenamiento matutino celebrado en el Centro Nacional de Deportes de la Abadía de Bisham, donde esta concentrado el combinado de Ángel Vilda. La Federación emitía en un primer momento un parte médico ambiguo y poco tranquilizador: «Alexia Putellas ha sufrido una entorsis en su rodilla izquierda durante la sesión de este martes 5 de julio.

Las pruebas médicas determinarán el alcance de la lesión». Y las pruebas han confirmado que la capitana de la selección sufre una rotura del ligamento cruzado. Un jarro de agua fría para las aspiraciones de España a falta de tres días para el debut en la fase de grupos ante Finlandia (18:00 horas/TV1).

EUROCOPA 2022 El calendario de España Viernes 8: España-Finlandia (18.00 horas)

Martes 12: Alemania-España (21.00 horas)

Sábado 16: Dinamarca-España (21.00 horas)

La grave lesión de Alexia se suma a una larga lista de lesiones que están condicionando la preparación de la selección para la Eurocopa. Primero fue el esguince de grado II en la rodilla derecha de Jennifer Hermoso, la que en principio iba a ser la referencia ofensiva del combinado español (Ángel Vilda desoyó la petición de la atacante, que le rogó que la esperase). Luego se cayó de la convocatoria la joven Salma Paralluelo, la jugadora del Villarreal que combina el fútbol de élite con el atletismo, por un traumatismo en el sóleo de la pierna izquierda (la sustituyó en la convocatoria Teresa Abelleira, centrocampista del Real Madrid) y ya en las islas británicas fueron Mariona Caldentey y Lucía García las que han sufrido molestias aunque leves. Alexia, que ha jugado los últimos 33 partidos de la selección, no se pierde un choque internacional desde mayo de 2019. España está en vilo por ella.

