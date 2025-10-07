España se lo cree y se mete en cuartos gracias a la pizarra y a Pablo García

Sufrió de lo lindo para avanzar como tercero la fase de grupos, pero llegó la hora de la verdad y España dio un pase adelante para afianzar su candidatura al Mundial sub-20. Un golazo de Pablo García en una primera parte de monólogo ... español y una segunda mitad de sostén frente al empuje de los ucranianos fue suficiente para coger billete a los cuartos de final, donde se medirá a Colombia o Sudáfrica.

La puesta en escena de la selección española en los octavos de final ante un combinado invicto como el ucraniano sí fue el de una candidata al pelear hasta el final por el torneo. Un dominio incontestable desde el inicio y circulaciones a gran velocidad en las que afloraba la enorme calidad de nombres como Pitarch, Virgili o Pablo García.

Ambos extremos tuvieron buenas opciones para plasmar la superioridad española en el marcador, aunque esto no ocurrió hasta mediada la primera parte, gracias a la pizarra en un saque de esquina. Un jugada ensayada puesta en juego por Pablo García y, tras varios pases, finalizada por el propio atacante del Betis, asistido brillantemente por Mendoza.

En la segunda parte, Ucrania dio un pase al frente y amenazó a España, pero los de Paco Gallardo se mostraron sólidos y resolutivos para defender su ventaja y celebrar su presencia en unos cuartos de final del Mundial sub-20 doce años después, precisamente en su última participación, una barrera que no supera desde el año 2003.