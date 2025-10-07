Suscribete a
FÚTBOL / MUNDIAL SUB-20

España se lo cree y se mete en cuartos gracias a la pizarra y a Pablo García

OCTAVOS DE FINAL

El tanto del bético, una genial definición tras un saque de esquina ensayado, tumba a Ucrania y mantiene con vida el sueño de los de Paco Gallardo

Iker Bravo, personalidad, precocidad y goles

Pablo García anota ante Ucrania el gol que mete a España en los cuartos
Daniel Cebreiro

Sufrió de lo lindo para avanzar como tercero la fase de grupos, pero llegó la hora de la verdad y España dio un pase adelante para afianzar su candidatura al Mundial sub-20. Un golazo de Pablo García en una primera parte de monólogo ... español y una segunda mitad de sostén frente al empuje de los ucranianos fue suficiente para coger billete a los cuartos de final, donde se medirá a Colombia o Sudáfrica.

