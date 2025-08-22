Douglas Luiz, el nefasto negocio de la Juventus

El verano pasado, la Juventus adquirió los servicios de Douglas Luiz, mediocentro brasileño consagrado en la Premier League, que acababa de firmar una excelente temporada con el Aston Villa. El conjunto turinés abonó una cantidad de 51 millones de euros por ... su traspaso, pero el precio no terminó coincidiendo con el desempeño del futbolista en el terreno de juego.

0 goles y 0 asistencias en 27 encuentros disputados, de los cuales solo 3 partiendo de inicio, son los decepcionantes números que atesoró el pivote con la 'la vecchia signora' durante la pasada campaña, y por los que el club ha decidido prescindir de él para el proyecto del nuevo curso.

Clubes de la Premier League, liga donde el carioca triunfó, se interesaron en el jugador y preguntaron a la Juve por él. Finalmente, Douglas Luiz ha salido cedido rumbo a la liga inglesa, concretamente al Nottingham Forest.

El bicampeón de la Champions vuelve a disputar una competición continental 30 años después, la Europa League, y para enfrentar el gran reto europeo se han reforzado este verano en todas las posiciones. Ahí es donde entra el brasileño, que se une al club británico en calidad de cedido con una opción de compra obligatoria de 30 millones de euros.

Esta operación será fundamental para facilitar el regreso de Kolo Muani. La salida de Douglas Luiz permitirá liberar espacio en la masa salarial, lo que posibilitará la inscripción del delantero francés, con quien ya se ha alcanzado un acuerdo. Sin embargo, todavía queda cerrar los términos con el Paris Saint-Germain, que está abierto a repetir la cesión.