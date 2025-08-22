Suscribete a
fútbol

Douglas Luiz, el nefasto negocio de la Juventus

El brasileño ha sido una de las decepciones de la temporada con 0 goles y 0 asistencias en 27 encuentros disputados

Pablo Pizarro

El verano pasado, la Juventus adquirió los servicios de Douglas Luiz, mediocentro brasileño consagrado en la Premier League, que acababa de firmar una excelente temporada con el Aston Villa. El conjunto turinés abonó una cantidad de 51 millones de euros por ... su traspaso, pero el precio no terminó coincidiendo con el desempeño del futbolista en el terreno de juego.

