La «irregularidad» y el daño reputacional del caso Negreira dejó sin árbitros españoles el Mundial

Una Eurocopa o un Mundial no es solo un reto y una ilusión para la selección española. Lo es también para el arbitraje nacional, al que es habitual verle representado por al menos un colegiado en toda gran cita internacional. Así ha sido en los ... últimos cincuenta años, pero el Mundial de Clubes de 2025, el primero de la historia, con 32 equipos, marca un antes y después. De los 35 designados por Collina, jefe de los colegiados en la FIFA, once han sido europeos, pero ninguno de ellos español. Y no ha sido una decisión involuntaria o casual.

Rafael Louzán, de visita durante toda la pasada semana en Miami para hacer 'lobby' con la FIFA en cuanto a los distintos proyectos que hay en marcha junto a la Federación, como es el caso del Mundial 2030, mantuvo reuniones de diversa índole con altos cargos del máximo organismo del fútbol, entre ellos Infantino, y entre alguno de los temas que estuvieron encima de la mesa en dichos encuentros fue la ausencia de árbitros españoles en el torneo, una situación insólita y sorprendente. O no.

Roberto Rosetti, jefe de los árbitros en UEFA, presente aquí en Estados Unidos para seguir de cerca el trabajo de los colegiados del Viejo Continente, le transmitió a Louzán que el arbitraje español sufría un momento de «irregularidad, con una preocupante alternancia de partidos buenos con partidos malos». Una evaluación a la que se añadía el daño reputacional que había sufrido el estamento por el caso Negreira, algo que a Louzán le empieza a cansar, hastiado de recibir el mismo mensaje desde que se sentara en su nueva silla hace ya ocho meses.

Al presidente de la Federación le sacan, más a menudo de los que le gustaría, el caso Negreira cuando toca hablar del arbitraje español y lamenta la lentitud de la Justicia en resolver el caso, pero ya ha asumido que las designaciones arbitrales de los colegiados españoles en los torneos europeos de clubes y selecciones están claramente condicionadas por este asunto.

A Estados Unidos estaba previsto que acudieran Sánchez Martínez o Gil Manzano, que estuvieron en los últimos seminarios de la FIFA previos a la elección final de Collina, pero finalmente los dos se quedaron fuera y la única representación en el torneo quedó reducida a Del Cerro Grande y Hernández Hernández, ambos como árbitros de VAR.

Antes que colegiados españoles, FIFA ha puesto por delante al noruego Espen Eskas, al rumano István Kovacs, a los franceses François Letexier y Clément Turpin, al neerlandés Danny Makkelie, al polaco Szymon Marciniak, al sueco Glenn Nyberg, a los ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor, al esloveno Slavko Vinčić y al alemán Felix Zwayer. Todas las grandes ligas están representadas, menos la española. De hecho, La Premier y la Ligue 1 aportan hasta dos árbitros.

«El listón está muy alto después de las grandes actuaciones en los últimos torneos de la FIFA, y, cuando esto sucede, es más difícil mantener el nivel», dijo Collina dos días antes del inicio del torneo en una comparecencia telemática con los medios de comunicación para explicar las novedades arbitrales del torneo. Una evasiva que llevó más allá en una entrevista con el diario AS, en la que se preguntó si había bajado la calidad de los trencillas nacionales: «¿Ve árbitros españoles aquí? Hablemos de los que están, no de los que no están».

Este mazazo para el gremio, que acaba de formalizar la creación del primer sindicato arbitral de la historia del fútbol español, sigue la estela de una temporada en la que solo un colegiado nacional ha dirigido partidos en las últimas eliminatorias de las tres competiciones europeas. Sánchez Martínez pitó la vuelta de cuartos de Champions entre el Aston Villa y el PSG y la ida de semifinales de la Europa League entre el Tottenham y el Glimt. Y para de contar.

Un tironcito de orejas al que sumar otro en el primer trimestre de la temporada, cuando la UEFA metió en la nevera a los árbitros españoles durante dos jornadas de la fase de grupos de la Champions, la Europa y la Conference League. Lo hizo tras finalizar una investigación para determinar quién había filtrado el informe en el que se les comunicaba que la mano de Cucurella en la Eurocopa (ante Alemania, en la prórroga de cuartos) debía haberse señalizado como penalti. Ese informe vio la luz en el extinto medio 'Relevo' y Rosetti no lo pasó por alto.

Además, a Collina no le gusta el poder de Velasco Carballo, la mano derecha de Rosetti en la UEFA, en el arbitraje español. El dirigente de FIFA cree que el expresidente del CTA tiene varias caras y ejerce una relación de amiguismo ambiguo y turbio con el actual CTA, algo que no gusta al excolegiado italiano y actual jefe de los árbitros en FIFA. Ahora, le toca mover ficha a Louzán, que no tardará mucho en agitar el CTA. Solo un milagro salvará a Medina Cantalejo, su actual presidente, de no ser destituido.

Ascensos y descensos

El CTA precisamente anunció ayer los ascensos a Primera división para el curso que viene del colegiado navarro Galech Apezteguia, el andaluz Luis Guzmán Mansilla y el riojano Sesma Espinosa. Los tres sustituyen a los retirados González Fuertes y Melero López, así como al descendido Pulido Santana. El CTA eligió al castellanomanchego Alberola Rojas como mejor colegiado de la temporada en la máxima categoría del fútbol español.