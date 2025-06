El curioso comprador del fútbol femenino, con Juan Mata al fondo

En la década de los sesenta, trece mujeres altamente cualificadas dentro del ambicioso programa de astronautas de la NASA acabaron fuera de ahí por una peregrina razón. Eran mujeres y eso, hace más de 65 años, era motivo más que suficiente para tomar decisiones que ... hoy serían impensables. Aquel denigrante episodio hizo que la argentina Victoire Cogevina y el venezolano Mario Malavé, dos jóvenes exitosos de Miami, crearan en 2023 Mercury 13 (nombre elegido en honor a esas astronautas), el primer fondo de inversión que apuesta exclusivamente por el fútbol femenino: «Victoire y yo nos conocimos en Miami en el año 2020. En esa época, la era antes de Messi en el Inter, hablar de fútbol en Miami era todo un desafío. No había el entusiasmo por este deporte como lo hay hoy en la ciudad, y la MLS en general. Ambos éramos fundadores primerizos de empresas de tecnología deportiva (Mario fundó 'Wagr', comprada luego por Yahoo Sports; y Victoire 'Gloria App', adquirida por 'One Football') y amantes del fútbol. Y vimos que había una oportunidad para replantear esta industria. Coincidimos en que algunas partes de la industria estaban ancladas en el pasado», explica Mario en una charla con ABC.

Cogevina y Malavé entendían que en el fútbol femenino había una oportunidad de construir. Sobre todo en Europa, donde vieron un potencial de crecimiento. Se apoyaron en su experiencia en el 'soccer' femenino americano y en su conocimiento del mercado para crear Mercury 13: «Somos un grupo pionero dedicado a adquirir participaciones mayoritarias en equipos profesionales de fútbol femenino en toda Europa. El objetivo es establecer un nuevo estándar de propiedad en la industria, maximizando el potencial comercial del fútbol femenino y conectando con un vasto mercado de aficionadas que ha sido históricamente desatendido», detalla Mario.

Mercury 13, respaldado mayoritariamente por Avenue Sports Fund, fondo de inversión norteamericano, cuenta con nombres ilustres del fútbol como Lauren Holiday, doble campeona del mundo con Estados Unidos; Eniola Aluk, exjugadora del Chelsea y de Inglaterra, y exdirectora deportiva del Aston Villa Women y del Angel City FC; y Ebru Koksal, exCEO y miembro del consejo de Galatasaray, y actual presidenta de Women in Football.

Pero no solo hay mujeres en Mercury 13. También está el mítico Chiellini, recientemente retirado, y se acaba de unir Juan Mata, campeón del Mundo con España en 2010 y de Europa en 2012, además de campeón de la Champions y de la Europa League con el Chelsea, entre otros muchos títulos: «Mata ha entrado como inversor porque cree en el proyecto y en el potencial del fútbol femenino. Cada vez que un jugador decide unirse a nosotros nos enorgullece, porque sabemos que ellos, desde dentro de la industria, están viendo el potencial y no quieren dejar pasar la oportunidad de ser parte del crecimiento. Ya ven algo que el resto del mundo está empezando a ver».

Mercury 13 cerró el año pasado su primera compra, adquiriendo el Como Women, el equipo italiano que entrena Cesc a nivel masculino: «En el Como Women y la liga italiana vimos algo especial, un potencial comercial enorme, una base futbolística muy fuerte y una localización ideal. Estamos muy contentos de haber tomado la decisión de empezar nuestro camino con ellos. Hicimos un trabajo de relanzamiento de la marca y de un posicionamiento muy interesante que ha sido muy bien recibido por toda la industria. La estrategia de adquisición de Mercury 13 se basa en la convicción de que el fútbol femenino ofrece una experiencia distinta, y que su afición busca algo diferente».

¿Eso quiere decir que el fútbol femenino no puede ser igual que el masculino? ¿Puede un día ser más mediático y rentable el fútbol femenino que el masculino? Mario prefiere evitar las comparaciones y no hacer de futurólogo: «Le vemos mucho potencial al fútbol femenino, pero somos enemigos de compararlo con el masculino. Es como comparar peras con manzanas. Es una industria que está empezando, un movimiento que lleva muy poco tiempo creciendo y que funciona como una start-up. Tenemos retos por delante en áreas como el desarrollo, la gestión... Mientras que el masculino es una industria mucho más madura, con más tiempo operando. Es un error someter al femenino a una constante comparación porque son dos historias y productos totalmente diferentes, más allá de que son once jugadores por equipo, un campo y un balón. Son audiencias diferentes, y en el desarrollo de esta última es donde está el futuro».

Ese futuro abarca muchos países de Europa. Mercury 13 ha empezado por Italia, pero tiene en su hoja de ruta las potencias futbolísticas del Viejo Continente, como nuestro país: «No es un secreto que España es uno de los mercados que estamos evaluando. La Liga F se ha convertido en un punto de referencia del fútbol femenino en toda Europa y nos encantaría poder invertir en España. Es una liga que admiramos por la calidad de su fútbol y de las marcas deportivas a nivel clubes que la integran», explica Mario, que prefiere tirar de freno de mano y no desvelar lo que tienen entre manos: «Cuando llegue el momento, haremos un anuncio. Todavía seguimos tratando de allanar el camino. Nos ilusiona el trabajo que la Liga F ha hecho y cómo ha crecido la audiencia en España en general en todos los partidos. Es evidente que nos llena de entusiasmo poder desembarcar en el país campeón del mundo».